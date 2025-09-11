Time опубликовал обложку, посвященную убитому активисту Кирку
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную убитому активисту Чарли Кирку
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал обложку, посвященную убитому американскому консервативному активисту Чарли Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.
"Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия", - гласит текст на обложке, на которой под красным кровавым цветом размещена фотография с рокового выступления Кирка.
Издание предполагает, что убийство Кирка может стать не только трагедией, но и событием, которое приведет к радикализации еще большего числа жителей США.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
