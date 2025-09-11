https://ria.ru/20250911/test-2041155523.html
В России разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию
В России разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию - РИА Новости, 11.09.2025
В России разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию
Ученые Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот микроорганизм часто становится причиной респираторных заболеваний у детей и взрослых, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. Инфекция передается через воздух при контакте с зараженными людьми", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что результаты можно получить за 25-30 минут, в то время как традиционные ПЦР-тесты требуют 1,5-2 часа. Новый тест обладает высокой точностью.
