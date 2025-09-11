https://ria.ru/20250911/svo-2041253080.html
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. Эвакуация тел солдат ВСУ, брошенных отступающими сослуживцами, идет на отдельных участках в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат "Шрам" заявил, что огромное количество раненых солдат ВСУ было брошено сослуживцами при отступлении в Серебрянском лесничестве, в результате "трехсотые" (раненые) превратились в "двухсотых" (погибших). "Очень много тел противника находим по мере продвижения. Ребята сейчас наши занимаются эвакуацией и занимают впереди позиции", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
