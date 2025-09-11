Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/svo-2041253080.html
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами - РИА Новости, 11.09.2025
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами
Эвакуация тел солдат ВСУ, брошенных отступающими сослуживцами, идет на отдельных участках в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:14:00+03:00
2025-09-11T17:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
донбасс
кременная
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. Эвакуация тел солдат ВСУ, брошенных отступающими сослуживцами, идет на отдельных участках в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее комбат "Шрам" заявил, что огромное количество раненых солдат ВСУ было брошено сослуживцами при отступлении в Серебрянском лесничестве, в результате "трехсотые" (раненые) превратились в "двухсотых" (погибших). "Очень много тел противника находим по мере продвижения. Ребята сейчас наши занимаются эвакуацией и занимают впереди позиции", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20250911/sosnovka-2041251777.html
донбасс
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, донбасс, кременная
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Донбасс, Кременная
Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ, брошенных сослуживцами

Российские военные эвакуируют тела солдат ВСУ в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. Эвакуация тел солдат ВСУ, брошенных отступающими сослуживцами, идет на отдельных участках в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
Ранее комбат "Шрам" заявил, что огромное количество раненых солдат ВСУ было брошено сослуживцами при отступлении в Серебрянском лесничестве, в результате "трехсотые" (раненые) превратились в "двухсотых" (погибших).
"Очень много тел противника находим по мере продвижения. Ребята сейчас наши занимаются эвакуацией и занимают впереди позиции", - рассказал "Шрам".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Освобождение Сосновки в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Минобороны показало видео с российским флагом в освобожденной Сосновке
17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперацияДонбассКременная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала