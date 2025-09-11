https://ria.ru/20250911/svo-2041162935.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
2025-09-11T12:22:00+03:00
2025-09-11T12:22:00+03:00
2025-09-11T12:26:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, уничтожена боевая машина РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Изюмское в Харьковской области, Красный Лиман и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
