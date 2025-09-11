https://ria.ru/20250911/svo-2041162842.html
ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 11.09.2025
ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков в зоне действий "Севера"
Киев за сутки потерял до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Садки, Юнаковка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дергачи и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
