Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор

Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор

Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор

Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. РИА Новости, 11.09.2025

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. Сам экс-сенатор уже выслушал приговор – год назад суд присяжных признал его виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. В январе Менендес был приговорен к 11 годам тюрьмы. "Надин Менендес была приговорена за ее решающую роль в коррупционной схеме и схеме иностранного влияния, в которой участвовали ее муж, осужденный бывший сенатор Роберт Менендес, и другие", – говорится в заявлении прокуратуры. Всего Надин Менендес получила 54 месяца тюрьмы. Роберт Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками. В РФ Менендес прославился в 2022 году, когда в преддверии начала украинского конфликта выступил с антироссийским законопроектом, который сам же назвал "матерью всех санкций". Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".

