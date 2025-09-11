Рейтинг@Mail.ru
22:05 11.09.2025 (обновлено: 22:06 11.09.2025)
Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. Сам экс-сенатор уже выслушал приговор – год назад суд присяжных признал его виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. В январе Менендес был приговорен к 11 годам тюрьмы. "Надин Менендес была приговорена за ее решающую роль в коррупционной схеме и схеме иностранного влияния, в которой участвовали ее муж, осужденный бывший сенатор Роберт Менендес, и другие", – говорится в заявлении прокуратуры. Всего Надин Менендес получила 54 месяца тюрьмы. Роберт Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками. В РФ Менендес прославился в 2022 году, когда в преддверии начала украинского конфликта выступил с антироссийским законопроектом, который сам же назвал "матерью всех санкций". Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
в мире, россия, нью-йорк (город), египет, роберт менендес
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Египет, Роберт Менендес
© AP Photo / Susan WalshПредседатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес и его супруга Надин Арсланян
© AP Photo / Susan Walsh
Председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес и его супруга Надин Арсланян. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям.
Сам экс-сенатор уже выслушал приговор – год назад суд присяжных признал его виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. В январе Менендес был приговорен к 11 годам тюрьмы.
"Надин Менендес была приговорена за ее решающую роль в коррупционной схеме и схеме иностранного влияния, в которой участвовали ее муж, осужденный бывший сенатор Роберт Менендес, и другие", – говорится в заявлении прокуратуры.
Всего Надин Менендес получила 54 месяца тюрьмы.
Роберт Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками.
В РФ Менендес прославился в 2022 году, когда в преддверии начала украинского конфликта выступил с антироссийским законопроектом, который сам же назвал "матерью всех санкций". Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
