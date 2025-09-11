https://ria.ru/20250911/supruga-2041318910.html
Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор
Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор - РИА Новости, 11.09.2025
Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор
Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T22:05:00+03:00
2025-09-11T22:05:00+03:00
2025-09-11T22:06:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
египет
роберт менендес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898177048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_364fafe10f42817153630d0ab97198af.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке приговорил супругу экс-сенатора Роберта Менендеса к 4,5 годам тюрьмы по коррупционным обвинениям. Сам экс-сенатор уже выслушал приговор – год назад суд присяжных признал его виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. В январе Менендес был приговорен к 11 годам тюрьмы. "Надин Менендес была приговорена за ее решающую роль в коррупционной схеме и схеме иностранного влияния, в которой участвовали ее муж, осужденный бывший сенатор Роберт Менендес, и другие", – говорится в заявлении прокуратуры. Всего Надин Менендес получила 54 месяца тюрьмы. Роберт Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками. В РФ Менендес прославился в 2022 году, когда в преддверии начала украинского конфликта выступил с антироссийским законопроектом, который сам же назвал "матерью всех санкций". Россия в 2014 году внесла Менендеса в свои санкционные списки, запретив ему въезд "на основе взаимности в связи с американскими санкциями по Украине и Крыму".
https://ria.ru/20250109/osevdomitel-1992875669.html
россия
нью-йорк (город)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898177048_99:0:1880:1336_1920x0_80_0_0_2f2af1c4ea8c04ac0c2d80d6050a383f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), египет, роберт менендес
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Египет, Роберт Менендес
Супруге экс-сенатора Менендеса вынесли приговор
Супругу экс-сенатора Менендеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы