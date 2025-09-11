Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:37 11.09.2025 (обновлено: 03:50 11.09.2025)
В Сумах прогремели несколько взрывов
В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв…В Сумах был слышен повторный взрыв", — говорится в Telegram-канале. С 20:34 вечера в отдельных районах Сумской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
в мире, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв…В Сумах был слышен повторный взрыв", — говорится в Telegram-канале.
С 20:34 вечера в отдельных районах Сумской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
