В Сумах прогремели несколько взрывов

В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв…В Сумах был слышен повторный взрыв", — говорится в Telegram-канале. С 20:34 вечера в отдельных районах Сумской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

