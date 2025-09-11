https://ria.ru/20250911/sumy-2041082188.html
В Сумах прогремели несколько взрывов
В Сумах прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 11.09.2025
В Сумах прогремели несколько взрывов
В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:37:00+03:00
2025-09-11T01:37:00+03:00
2025-09-11T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели несколько взрывов, передает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв…В Сумах был слышен повторный взрыв", — говорится в Telegram-канале. С 20:34 вечера в отдельных районах Сумской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb8d05d6f1f13cb75e8f514db3987015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели несколько взрывов
В Сумах после воздушной тревоги прогремели взрывы