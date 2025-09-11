https://ria.ru/20250911/sukhov-2041167975.html
Многоженец Сухов не признал вину по уголовному делу
происшествия
александр почуев (адвокат)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоженец Иван Сухов не признает вину по уголовному делу о развратных действиях, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев."Он вину не признает, считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на неё со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подбробности о его личной жизни", - сказал защитник.При этом, защитник уточнил, что Сухов в настоящее время не имеет какого-либо статуса по делу, не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу.
