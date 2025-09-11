Рейтинг@Mail.ru
Супруга бизнесмена Портнягина попросила суд о снисхождении
23:37 11.09.2025
Супруга бизнесмена Портнягина попросила суд о снисхождении
Супруга предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина попросила суд о снисхождении при вынесении приговора по эпизоду с дачей взятки, сообщил РИА Новости адвокат РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Супруга предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина попросила суд о снисхождении при вынесении приговора по эпизоду с дачей взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Никандров. "Она не снимает с себя вину. Но её роль была минимальна, она просто согласовала перевод денежных средств. Все остальное выполнила гендиректор "Сибирский пар" (Екатерина - ред.) Гелеверя", - сказал адвокат. По словам Никандрова, что касается эпизода с легализацией денег, то Портнягина признает вину частично. Инкриминируемые ей 30 миллионов рублей она не признает. "Это были траты на личные нужны, по закону они не могут являться легализацией. Согласно выпискам из банка, Екатерина тратила средства на покупки в магазинах "Перекресток" "Ашан", такси, доставку еды и даже на роды", - уточнил защитник. Следующее судебное заседание состоится в октябре. По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее им вменялась также неуплата налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты. Кроме того, Портнягина, по версии следствия, через посредников передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили банный комплекс Siberia на улице Образцова. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Супруга предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерина попросила суд о снисхождении при вынесении приговора по эпизоду с дачей взятки, сообщил РИА Новости адвокат Денис Никандров.
"Она не снимает с себя вину. Но её роль была минимальна, она просто согласовала перевод денежных средств. Все остальное выполнила гендиректор "Сибирский пар" (Екатерина - ред.) Гелеверя", - сказал адвокат.
По словам Никандрова, что касается эпизода с легализацией денег, то Портнягина признает вину частично. Инкриминируемые ей 30 миллионов рублей она не признает.
"Это были траты на личные нужны, по закону они не могут являться легализацией. Согласно выпискам из банка, Екатерина тратила средства на покупки в магазинах "Перекресток" "Ашан", такси, доставку еды и даже на роды", - уточнил защитник.
Следующее судебное заседание состоится в октябре.
По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Ранее им вменялась также неуплата налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты.
Кроме того, Портнягина, по версии следствия, через посредников передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили банный комплекс Siberia на улице Образцова.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
