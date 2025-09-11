https://ria.ru/20250911/sud-2041326522.html
Суд продлил срок ареста рязанского журналиста Комарова
11.09.2025
Суд продлил срок ареста рязанского журналиста Комарова
Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Комарова суд арестовал в июле. По версии следствия, он потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил он 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину Комаров не признавал. По данным, озвученным на заседании суда следователем, в отношении Комарова возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, оно объединено с ранее возбужденным в одно производство. Потерпевших в деле теперь двое. По словам адвоката, на данном этапе вину Комаров признал. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. "Суд постановил ... продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 21 декабря 2025 года включительно", - огласила судья.
