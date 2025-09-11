https://ria.ru/20250911/sud-2041326522.html

Суд продлил срок ареста рязанского журналиста Комарова

11.09.2025

Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве

РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Комарова суд арестовал в июле. По версии следствия, он потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил он 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину Комаров не признавал. По данным, озвученным на заседании суда следователем, в отношении Комарова возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, оно объединено с ранее возбужденным в одно производство. Потерпевших в деле теперь двое. По словам адвоката, на данном этапе вину Комаров признал. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. "Суд постановил ... продлить срок содержания под стражей на три месяца, до 21 декабря 2025 года включительно", - огласила судья.

Наталья Макарова

