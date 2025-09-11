https://ria.ru/20250911/sud-2041284541.html

Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма

происшествия

россия

калининград

КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил калининградца к 9 годам тюрьмы и колонии за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации, и осуществил банковский перевод на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры области. В пресс-службе уточнили, 35-летний калининградец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

