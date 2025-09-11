Рейтинг@Mail.ru
Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма - РИА Новости, 11.09.2025
18:36 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/sud-2041284541.html
Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма
происшествия
россия
калининград
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил калининградца к 9 годам тюрьмы и колонии за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, придерживающийся радикальных взглядов, решил предоставить личные денежные средства для финансирования международной террористической организации, и осуществил банковский перевод на карту, используемую участниками организации, признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры области. В пресс-службе уточнили, 35-летний калининградец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Смоленского дизайнера оштрафовали за финансирование экстремизма
28 августа, 16:49
 
