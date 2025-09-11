https://ria.ru/20250911/sud-2041140734.html

Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов

Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов - РИА Новости, 11.09.2025

Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов

Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:09:00+03:00

2025-09-11T11:09:00+03:00

2025-09-11T12:24:00+03:00

венгрия

евросоюз

в мире

россия

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

еврокомиссия

суд европейского союза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041149820_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_26ddb31d2d2ef68e92dae54332e9ffa7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", следует из постановления суда."Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении. Он считает, в частности, что, вопреки решению суда, комиссия не могла просто проверить, отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи, но также должна была проверить, соответствует ли прямое заключение контракта на строительство двух новых ядерных реакторов правилам союза в области государственных закупок", — говорится в документе.По утверждению венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, суд не установил никаких нарушений европейского законодательства Венгрией, поэтому строительство может продолжаться согласно текущему графику.Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил ЕС в области государственных закупок"."Пакш-2"

https://ria.ru/20250616/es-2023151631.html

https://ria.ru/20250213/vengrija-1999003478.html

https://ria.ru/20241231/rosatom-1992139430.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, евросоюз, в мире, россия, аэс "пакш-2", аэс "пакш", еврокомиссия, суд европейского союза