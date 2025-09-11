Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов - РИА Новости, 11.09.2025
11:09 11.09.2025 (обновлено: 12:24 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/sud-2041140734.html
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов
2025-09-11T11:09:00+03:00
2025-09-11T12:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041149820_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_26ddb31d2d2ef68e92dae54332e9ffa7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", следует из постановления суда."Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении. Он считает, в частности, что, вопреки решению суда, комиссия не могла просто проверить, отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи, но также должна была проверить, соответствует ли прямое заключение контракта на строительство двух новых ядерных реакторов правилам союза в области государственных закупок", — говорится в документе.По утверждению венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, суд не установил никаких нарушений европейского законодательства Венгрией, поэтому строительство может продолжаться согласно текущему графику.Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил ЕС в области государственных закупок"."Пакш-2"
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", следует из постановления суда.
"Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении. Он считает, в частности, что, вопреки решению суда, комиссия не могла просто проверить, отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи, но также должна была проверить, соответствует ли прямое заключение контракта на строительство двух новых ядерных реакторов правилам союза в области государственных закупок", — говорится в документе.
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
16 июня, 15:47
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
16 июня, 15:47
По утверждению венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, суд не установил никаких нарушений европейского законодательства Венгрией, поэтому строительство может продолжаться согласно текущему графику.
Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил ЕС в области государственных закупок".

"Пакш-2"

  • "Пакш-2" — первый российский проект на территории Евросоюза. АЭС будет построена "под ключ".
  • В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков (№ 5 и 6) с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.
  • Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.
  • Сообщалось, что Москва выдаст Будапешту на проект "Пакш-2" кредит — до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ — 12,5 миллиарда. Венгрия должна была предоставить дополнительные 2,5 миллиарда из собственного бюджета.
  • Лицензия на строительство уже выдана, она подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
  • "Первый бетон" для блока № 5 планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись. Будапешт просил Вашингтон исключить из санкций проект АЭС.
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
13 февраля, 07:18
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
13 февраля, 07:18
  • В августе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассчитывал начать строительство первого блока "Пакш-2" в Венгрии в ноябре.
  • Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта.
  • Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.
  • Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
  • Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом
31 декабря 2024, 10:34
 
