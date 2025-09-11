Суд ЕС запретил Венгрии финансировать постройку Россией ядерных реакторов
Суд ЕС отменил разрешение ЕК на постройку российских ядерных реакторов на Пакш-2
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2", следует из постановления суда.
"Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении. Он считает, в частности, что, вопреки решению суда, комиссия не могла просто проверить, отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи, но также должна была проверить, соответствует ли прямое заключение контракта на строительство двух новых ядерных реакторов правилам союза в области государственных закупок", — говорится в документе.
Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил ЕС в области государственных закупок".
"Пакш-2"
- "Пакш-2" — первый российский проект на территории Евросоюза. АЭС будет построена "под ключ".
- В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков (№ 5 и 6) с реакторными установками по передовому проекту ВВЭР-1200.
- Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.
- Сообщалось, что Москва выдаст Будапешту на проект "Пакш-2" кредит — до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ — 12,5 миллиарда. Венгрия должна была предоставить дополнительные 2,5 миллиарда из собственного бюджета.
- Лицензия на строительство уже выдана, она подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
- "Первый бетон" для блока № 5 планировалось залить в марте этого года, но из-за американских санкций сроки сдвинулись. Будапешт просил Вашингтон исключить из санкций проект АЭС.
- В августе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассчитывал начать строительство первого блока "Пакш-2" в Венгрии в ноябре.
- Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в пяти километрах от одноименного города и в ста — от Будапешта.
- Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии.
- Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
- Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
