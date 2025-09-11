Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил под арестом замгубернатора Вологодской области - РИА Новости, 11.09.2025
09:16 11.09.2025
Мосгорсуд оставил под арестом замгубернатора Вологодской области
Мосгорсуд до конца октября оставил под арестом замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд до конца октября оставил под арестом замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд оставил без изменения решение о продлении Алексееву меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября", - говорится в документе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу трех его адвокатов, просивших отпустить его под домашний арест, ссылаясь на многочисленные положительные характеристики и благодарственные письма. По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мосгорсуд до конца октября оставил под арестом замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд оставил без изменения решение о продлении Алексееву меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября", - говорится в документе.
