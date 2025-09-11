Рейтинг@Mail.ru
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора - РИА Новости, 11.09.2025
03:27 11.09.2025
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора - РИА Новости, 11.09.2025
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора
Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путем имущества экс-руководителя... РИА Новости, 11.09.2025
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путем имущества экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, наложил на него арест, следует из ответа суда на запрос РИА Новости. Как сообщалось, Заельцовский райсуд в начале сентября 2025 года принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путём имущества Андрея Фролова на общую сумму 347 миллионов рублей. "Предоставить сведения о перечне имущества, на которое наложен арест, не представляется возможным, поскольку данная информация относится к персональным данным", - сообщается в ответе на запрос. Очередное судебное заседание по делу назначено на 25 сентября 2025 года. Между тем, по данным газеты "Коммерсант", суд наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости, в том числе десять находящихся в распоряжении Фролова квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также, по данным издания, арестована и группа компаний "Алтайагроснаб". В иске Генпрокуратуры РФ указано, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Фролова, по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий, получены сведения о нарушении им требований законодательства о противодействии коррупции. Так, прокуратура считает, что Фролов Андрей в период с 2002 по 2024 годы государственной гражданской службы РФ пробрел имущество на общую сумму 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и "свидетельствует о наличии у него иных источников дохода, полученного в нарушение положений законодательства, устанавливающего прямой антикоррупционный запрет на занятие любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой". Первый заместитель генпрокурора РФ просит суд обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на Фролова, его супругу, детей, родителей супругов, а также других лиц, получивших незаконный доход от предпринимательской деятельности.
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора

Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора Фролова

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путем имущества экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, наложил на него арест, следует из ответа суда на запрос РИА Новости.
Как сообщалось, Заельцовский райсуд в начале сентября 2025 года принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путём имущества Андрея Фролова на общую сумму 347 миллионов рублей.
"Предоставить сведения о перечне имущества, на которое наложен арест, не представляется возможным, поскольку данная информация относится к персональным данным", - сообщается в ответе на запрос. Очередное судебное заседание по делу назначено на 25 сентября 2025 года.
Между тем, по данным газеты "Коммерсант", суд наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости, в том числе десять находящихся в распоряжении Фролова квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также, по данным издания, арестована и группа компаний "Алтайагроснаб".
В иске Генпрокуратуры РФ указано, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Фролова, по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий, получены сведения о нарушении им требований законодательства о противодействии коррупции.
Так, прокуратура считает, что Фролов Андрей в период с 2002 по 2024 годы государственной гражданской службы РФ пробрел имущество на общую сумму 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и "свидетельствует о наличии у него иных источников дохода, полученного в нарушение положений законодательства, устанавливающего прямой антикоррупционный запрет на занятие любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой".
Первый заместитель генпрокурора РФ просит суд обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на Фролова, его супругу, детей, родителей супругов, а также других лиц, получивших незаконный доход от предпринимательской деятельности.
