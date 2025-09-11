https://ria.ru/20250911/sud-2041087594.html

Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора

Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора - РИА Новости, 11.09.2025

Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора

Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путем имущества экс-руководителя... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T03:27:00+03:00

2025-09-11T03:27:00+03:00

2025-09-11T03:27:00+03:00

происшествия

россия

турция

грузия

андрей фролов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

новосибирск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путем имущества экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, наложил на него арест, следует из ответа суда на запрос РИА Новости. Как сообщалось, Заельцовский райсуд в начале сентября 2025 года принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии полученного коррупционным путём имущества Андрея Фролова на общую сумму 347 миллионов рублей. "Предоставить сведения о перечне имущества, на которое наложен арест, не представляется возможным, поскольку данная информация относится к персональным данным", - сообщается в ответе на запрос. Очередное судебное заседание по делу назначено на 25 сентября 2025 года. Между тем, по данным газеты "Коммерсант", суд наложил обеспечительные меры на 48 объектов недвижимости, в том числе десять находящихся в распоряжении Фролова квартир в Турции, Грузии и Таиланде. Также, по данным издания, арестована и группа компаний "Алтайагроснаб". В иске Генпрокуратуры РФ указано, что при осуществлении надзора за расследованием уголовного дела в отношении Фролова, по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и превышения должностных полномочий, получены сведения о нарушении им требований законодательства о противодействии коррупции. Так, прокуратура считает, что Фролов Андрей в период с 2002 по 2024 годы государственной гражданской службы РФ пробрел имущество на общую сумму 347 миллионов рублей, что несоразмерно уровню его официальных доходов и "свидетельствует о наличии у него иных источников дохода, полученного в нарушение положений законодательства, устанавливающего прямой антикоррупционный запрет на занятие любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой". Первый заместитель генпрокурора РФ просит суд обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на Фролова, его супругу, детей, родителей супругов, а также других лиц, получивших незаконный доход от предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20250909/sud-2040694565.html

https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html

россия

турция

грузия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, турция, грузия, андрей фролов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новосибирск