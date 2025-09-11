https://ria.ru/20250911/stubb-2041206412.html

Президент Финляндии рассказал, сколько времени провел с Зеленским

Президент Финляндии рассказал, сколько времени провел с Зеленским - РИА Новости, 11.09.2025

Президент Финляндии рассказал, сколько времени провел с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на прошлой неделе провел больше времени с Владимиром Зеленским, чем с собственной женой. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на прошлой неделе провел больше времени с Владимиром Зеленским, чем с собственной женой. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину. Сразу после его прибытия в Киев на всей Украине была объявлена воздушная тревога. "Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами (Зеленским -ред.) больше времени, чем с собственной женой", - заявил Стубб на пресс-конференции с Зеленским в Киеве. Как пояснил Стубб, на прошлой неделе они с Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) , куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась так называемая "коалиция желающих", а уже четверг они снова встретились в рамках официального визита финского лидера в Киев. При этом Стубб отметил, что его супруга приехала в Киев раньше него.

