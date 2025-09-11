https://ria.ru/20250911/strelok-2041107736.html
Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой
Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой - РИА Новости, 11.09.2025
Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой
Мужчина, устроивший стрельбу в старшей школе американского штата Колорадо, в результате которой два человека пострадали, покончил с собой, сообщил офис шерифа... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:07:00+03:00
2025-09-11T09:07:00+03:00
2025-09-11T09:18:00+03:00
в мире
колорадо
денвер
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108800_0:165:2976:1838_1920x0_80_0_0_00b86ead2690810c14a9a0beae9f8a5a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в старшей школе американского штата Колорадо, в результате которой два человека пострадали, покончил с собой, сообщил офис шерифа округа Джефферсон штата. Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные полиции сообщал, что не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо. Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера. "Мужчина, подозреваемый в совершении стрельбы в старшей школе Evergreen сегодня (в среду - ред.), покончил с собой", - говорится в публикации в соцсети X* офиса шерифа. Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом в штате Колорадо.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250910/ssha-2041072416.html
колорадо
денвер
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51b21394bf6f1e02af8a7afa9d40ff2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колорадо, денвер, сша
В мире, Колорадо, Денвер, США
Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой
Устроивший стрельбу в американской школе в Колорадо мужчина покончил с собой