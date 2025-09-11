https://ria.ru/20250911/strelok-2041107736.html

Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой

Мужчина, устроивший стрельбу в американской школе, покончил с собой

2025-09-11T09:07:00+03:00

2025-09-11T09:07:00+03:00

2025-09-11T09:18:00+03:00

в мире

колорадо

денвер

сша

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в старшей школе американского штата Колорадо, в результате которой два человека пострадали, покончил с собой, сообщил офис шерифа округа Джефферсон штата. Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные полиции сообщал, что не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо. Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера. "Мужчина, подозреваемый в совершении стрельбы в старшей школе Evergreen сегодня (в среду - ред.), покончил с собой", - говорится в публикации в соцсети X* офиса шерифа. Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом в штате Колорадо.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

2025

Новости

