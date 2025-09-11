Рейтинг@Mail.ru
США выделят Армении 145 миллионов долларов для реализации "маршрута Трампа"
23:58 11.09.2025
США выделят Армении 145 миллионов долларов для реализации "маршрута Трампа"
США выделят Армении 145 миллионов долларов для реализации "маршрута Трампа"
в мире
армения
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
мгер григорян
никол пашинян
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. США намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия для реализации проекта "маршрут Трампа" и договоренностей, достигнутых между Ереваном и Вашингтоном, сообщил руководитель бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Я рад сообщить, что, работая с конгрессом, мы намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия. Это первая часть финансирования, направленная на реализацию проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" и достигнутых 8 августа сопутствующих договоренностей, путем поддержки инвестиций в сфере торговли, инфраструктуры, цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и трансграничной безопасности", - процитировали слова Ханрахана в пресс-службе кабмина Армении. Отмечается, что вице-премьер высоко оценил договоренности, достигнутые в Вашингтоне, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся развивать двусторонние отношения в рамках меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США. "Собеседники обсудили региональные процессы и возможности разблокирования коммуникаций, отметили важность проекта "маршрут Трампа", - отметили в пресс-службе.
в мире, армения, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мгер григорян, никол пашинян
В мире, Армения, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мгер Григорян, Никол Пашинян
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. США намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия для реализации проекта "маршрут Трампа" и договоренностей, достигнутых между Ереваном и Вашингтоном, сообщил руководитель бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Я рад сообщить, что, работая с конгрессом, мы намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия. Это первая часть финансирования, направленная на реализацию проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" и достигнутых 8 августа сопутствующих договоренностей, путем поддержки инвестиций в сфере торговли, инфраструктуры, цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и трансграничной безопасности", - процитировали слова Ханрахана в пресс-службе кабмина Армении.
Отмечается, что вице-премьер высоко оценил договоренности, достигнутые в Вашингтоне, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся развивать двусторонние отношения в рамках меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США.
"Собеседники обсудили региональные процессы и возможности разблокирования коммуникаций, отметили важность проекта "маршрут Трампа", - отметили в пресс-службе.
Президент Ваагн Хачатурян на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России
