США выделят Армении 145 миллионов долларов для реализации "маршрута Трампа"

ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. США намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия для реализации проекта "маршрут Трампа" и договоренностей, достигнутых между Ереваном и Вашингтоном, сообщил руководитель бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Я рад сообщить, что, работая с конгрессом, мы намерены предоставить Армении 145 миллионов долларов в качестве содействия. Это первая часть финансирования, направленная на реализацию проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" и достигнутых 8 августа сопутствующих договоренностей, путем поддержки инвестиций в сфере торговли, инфраструктуры, цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и трансграничной безопасности", - процитировали слова Ханрахана в пресс-службе кабмина Армении. Отмечается, что вице-премьер высоко оценил договоренности, достигнутые в Вашингтоне, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся развивать двусторонние отношения в рамках меморандумов о взаимопонимании между Арменией и США. "Собеседники обсудили региональные процессы и возможности разблокирования коммуникаций, отметили важность проекта "маршрут Трампа", - отметили в пресс-службе.

