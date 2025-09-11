Рейтинг@Mail.ru
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
23:00 11.09.2025
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
в мире
катар
россия
василий небензя
оон
ООН, 11 сен – РИА Новости. Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
в мире, катар, россия, василий небензя, оон
В мире, Катар, Россия, Василий Небензя, ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 сен – РИА Новости. Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Израиль нанес удар по Дохе вблизи дипломатического квартала, заявил Лавров
