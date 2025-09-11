https://ria.ru/20250911/ssha-2041323327.html

Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар

Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025

ООН, 11 сен – РИА Новости. Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

