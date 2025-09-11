https://ria.ru/20250911/ssha-2041323327.html
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар - РИА Новости, 11.09.2025
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T23:00:00+03:00
2025-09-11T23:00:00+03:00
2025-09-11T23:00:00+03:00
в мире
катар
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 11 сен – РИА Новости. Израильская атака против Катара будет иметь "самые серьезные последствия" для региона, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250911/lavrov-2041246580.html
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, россия, василий небензя, оон
В мире, Катар, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя предупредил о последствиях атаки Израиля на Катар
Небензя: атака Израиля на Катар будет иметь самые серьезные последствия