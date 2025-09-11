https://ria.ru/20250911/ssha-2041322691.html
Второй стратегический бомбардировщик B-21 Raider совершил первый полет
Пентагон заявил, что второй стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который в будущем должен заменить устаревающие B-1 и B-2, совершил свой первый полёт. РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Пентагон заявил, что второй стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который в будущем должен заменить устаревающие B-1 и B-2, совершил свой первый полёт. "Второй B-21 Raider поднялся в воздух! С двумя B-21 в воздухе наша кампания по проведению испытаний ускоряется. Мы продолжаем проводить оценку систем управления и вооружения, чтобы гарантировать, что данный самолет обеспечит непревзойденную стратегическую мощь для сдерживания и боевую мощь для ВВС США", - говорится в обнародованном в четверг заявлении управления министра ВВС США. Разработкой самолёта шестого поколения занимается корпорация Northrop Grumman. Первый B-21 был представлен 2 декабря 2022 года, а его первый вылет состоялся в ноябре 2023 года. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 миллиардов долларов в 2023-2027 годах.
