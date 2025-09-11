https://ria.ru/20250911/ssha-2041307158.html

NYP опубликовала фото винтовки, из которой могли убить Кирка

11.09.2025

NYP опубликовала фото винтовки, из которой могли убить Кирка

Газета New York Post опубликовала фото винтовки, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Газета New York Post опубликовала фото винтовки, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка. В четверг руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс заявил, что правоохранители обнаружили винтовку, из которой, предположительно, был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк. В описании к фото говорится, что на нем изображена винтовка Mauser. Согласно источникам, смертельный выстрел был произведен с помощью крупнокалиберной пули. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

