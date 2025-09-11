https://ria.ru/20250911/ssha-2041260830.html

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине - РИА Новости, 11.09.2025

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине

Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:37:00+03:00

2025-09-11T17:37:00+03:00

2025-09-11T17:37:00+03:00

в мире

украина

сша

майкл беннет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского разведывательного сообщества, в том числе в военных операциях по защите и возвращению территорий, следует из материалов конгресса. "Министр обороны и директор национальной разведки должны обеспечить, чтобы соответствующие структуры разведывательного сообщества… оказывали поддержку правительству Украины для военных операций, которые специально предназначены или могут быть направлены на защиту Украины и возвращение территорий", — говорится в тексте поправки. Документ внесён в законопроект о военном бюджете США на 2026 финансовый год. В нём уточняется, что речь идёт о предоставлении информации, разведданных и космических снимков в рамках действующего законодательства.

https://ria.ru/20250910/vykhodka-2041068018.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, майкл беннет