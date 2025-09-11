Рейтинг@Mail.ru
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/ssha-2041260830.html
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине - РИА Новости, 11.09.2025
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:37:00+03:00
2025-09-11T17:37:00+03:00
в мире
украина
сша
майкл беннет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского разведывательного сообщества, в том числе в военных операциях по защите и возвращению территорий, следует из материалов конгресса. "Министр обороны и директор национальной разведки должны обеспечить, чтобы соответствующие структуры разведывательного сообщества… оказывали поддержку правительству Украины для военных операций, которые специально предназначены или могут быть направлены на защиту Украины и возвращение территорий", — говорится в тексте поправки. Документ внесён в законопроект о военном бюджете США на 2026 финансовый год. В нём уточняется, что речь идёт о предоставлении информации, разведданных и космических снимков в рамках действующего законодательства.
https://ria.ru/20250910/vykhodka-2041068018.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_25d1c5188f8438a03b198ef83c955194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, майкл беннет
В мире, Украина, США, Майкл Беннет
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине

В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи разведки Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего
Нашивка на форме американского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского разведывательного сообщества, в том числе в военных операциях по защите и возвращению территорий, следует из материалов конгресса.
"Министр обороны и директор национальной разведки должны обеспечить, чтобы соответствующие структуры разведывательного сообщества… оказывали поддержку правительству Украины для военных операций, которые специально предназначены или могут быть направлены на защиту Украины и возвращение территорий", — говорится в тексте поправки.
Документ внесён в законопроект о военном бюджете США на 2026 финансовый год. В нём уточняется, что речь идёт о предоставлении информации, разведданных и космических снимков в рамках действующего законодательства.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Моральное позерство": в США резко ответили на выходку фон дер Ляйен
10 сентября, 22:23
 
В миреУкраинаСШАМайкл Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала