В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
2025-09-11T17:37:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор-демократ Майкл Беннет внёс поправку к проекту оборонного бюджета США, которая предусматривает поддержку Украины со стороны американского разведывательного сообщества, в том числе в военных операциях по защите и возвращению территорий, следует из материалов конгресса. "Министр обороны и директор национальной разведки должны обеспечить, чтобы соответствующие структуры разведывательного сообщества… оказывали поддержку правительству Украины для военных операций, которые специально предназначены или могут быть направлены на защиту Украины и возвращение территорий", — говорится в тексте поправки. Документ внесён в законопроект о военном бюджете США на 2026 финансовый год. В нём уточняется, что речь идёт о предоставлении информации, разведданных и космических снимков в рамках действующего законодательства.
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
