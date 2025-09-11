https://ria.ru/20250911/ssha-2041224197.html

Секретная служба США объяснила усиление мер безопасности вокруг Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Представители Секретной службы США в четверг подтвердили РИА Новости усиление мер безопасности вокруг Белого дома, признав, что это связано с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Сторонник президента США Дональда Трампа консервативный активист Кирк был смертельно ранен накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Да. Прямо сейчас ситуация (на пункте у входа в парк Лафайетт у Белого дома - ред.) такая же, как и в этом месте", - рассказал офицер Секретной службы на одном из дополнительных пунктов пропуска у внешнего выставленного периметра заграждений вокруг Белого дома. Так он ответил на вопрос о том, связано ли усиление с убийством Кирка. По состоянию на 8.00 утра по местному времени (15.00 мск) четверга, защитные заграждения выставлены вокруг парка Лафайет а также по периметру администрации президента Соединенных Штатов Америки. При этом другие представители охранной структуры отметили, что ограничения введены на временной основе и их могут начать демонтировать уже на этой неделе. На территории самого Белого дома, между тем, обстановка спокойная. На южной лужайке идут приготовления к отбытию президента США Дональда Трампа в Пентагон для участия в мероприятии по случаю годовщины терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

