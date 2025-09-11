https://ria.ru/20250911/ssha-2041211128.html
Белоруссия освободила 52 заключенных
Белоруссия освободила 52 заключенных - РИА Новости, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных
США и Белоруссия сделали встречные шаги по нормализации отношений. Минск освободил 52 заключенных, а Вашингтон смягчил санкции против страны.
2025-09-11T14:56:00+03:00
2025-09-11T14:56:00+03:00
2025-09-11T16:10:00+03:00
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. США и Белоруссия сделали встречные шаги по нормализации отношений. Минск освободил 52 заключенных, а Вашингтон смягчил санкции против страны. Подробности — в материале РИА Новости.Освобождение заключенных Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, Белоруссия помиловала 52 заключенных.Как уточнил "Пул Первого", Александр Лукашенко принял это решение по просьбе Дональда Трампа. Среди освобожденных — 14 иностранцев. Белорусский лидер заявил, что США занимают конструктивную позицию по теме так называемых политзаключенных. Минск готов обсуждать эту тему. Смягчение санкцийВ четверг в Минске прошла встреча президента Белоруссии и спецпредставителя главы Белого дома Джона Коула. Они обсудили вопросы нормализации двухсторонних отношений и экономического сотрудничества.Коул заверил, что США очень хотят нормализовать отношения с Белоруссией. Вашингтон уже снял санкции с авиакомпании "Белавиа". В будущем планируется вернуть посольство в Минск.По мнению спецпредставителя, президенты США и Белоруссии сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран.
