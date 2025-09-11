Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия освободила 52 заключенных - РИА Новости, 11.09.2025
14:56 11.09.2025 (обновлено: 16:10 11.09.2025)
Белоруссия освободила 52 заключенных
США и Белоруссия сделали встречные шаги по нормализации отношений. Минск освободил 52 заключенных, а Вашингтон смягчил санкции против страны.
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
белавиа
минск
дональд трамп
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. США и Белоруссия сделали встречные шаги по нормализации отношений. Минск освободил 52 заключенных, а Вашингтон смягчил санкции против страны. Подробности — в материале РИА Новости.Освобождение заключенных Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, Белоруссия помиловала 52 заключенных.Как уточнил "Пул Первого", Александр Лукашенко принял это решение по просьбе Дональда Трампа. Среди освобожденных — 14 иностранцев. Белорусский лидер заявил, что США занимают конструктивную позицию по теме так называемых политзаключенных. Минск готов обсуждать эту тему. Смягчение санкцийВ четверг в Минске прошла встреча президента Белоруссии и спецпредставителя главы Белого дома Джона Коула. Они обсудили вопросы нормализации двухсторонних отношений и экономического сотрудничества.Коул заверил, что США очень хотят нормализовать отношения с Белоруссией. Вашингтон уже снял санкции с авиакомпании "Белавиа". В будущем планируется вернуть посольство в Минск.По мнению спецпредставителя, президенты США и Белоруссии сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран.
в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, белавиа, минск, дональд трамп
Белоруссия освободила 52 заключенных

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. США и Белоруссия сделали встречные шаги по нормализации отношений. Минск освободил 52 заключенных, а Вашингтон смягчил санкции против страны. Подробности — в материале РИА Новости.

Освобождение заключенных

Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, Белоруссия помиловала 52 заключенных.
Как уточнил "Пул Первого", Александр Лукашенко принял это решение по просьбе Дональда Трампа. Среди освобожденных — 14 иностранцев.
Белорусский лидер заявил, что США занимают конструктивную позицию по теме так называемых политзаключенных. Минск готов обсуждать эту тему.

Смягчение санкций

В четверг в Минске прошла встреча президента Белоруссии и спецпредставителя главы Белого дома Джона Коула. Они обсудили вопросы нормализации двухсторонних отношений и экономического сотрудничества.
Коул заверил, что США очень хотят нормализовать отношения с Белоруссией. Вашингтон уже снял санкции с авиакомпании "Белавиа". В будущем планируется вернуть посольство в Минск.
Госдеп в феврале 2022 года распорядился об отъезде госслужащих США и приостановке деятельности посольства из-за начала спецоперации России на Украине.

По мнению спецпредставителя, президенты США и Белоруссии сделают все, чтобы нормализовать отношения двух стран.
