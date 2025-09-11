https://ria.ru/20250911/ssha-2041208220.html

Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных

Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных - РИА Новости, 11.09.2025

Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:45:00+03:00

2025-09-11T14:45:00+03:00

2025-09-11T14:45:00+03:00

в мире

сша

литва

америка

гитанас науседа

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_cea89ed585c866febf07b3a5f1990f4a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. "Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html

сша

литва

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, литва, америка, гитанас науседа, дональд трамп