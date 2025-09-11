Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/ssha-2041208220.html
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных - РИА Новости, 11.09.2025
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:45:00+03:00
2025-09-11T14:45:00+03:00
в мире
сша
литва
америка
гитанас науседа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_cea89ed585c866febf07b3a5f1990f4a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. "Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html
сша
литва
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_826f75cfa288db1986edbeb6ef23db68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, литва, америка, гитанас науседа, дональд трамп
В мире, США, Литва, Америка, Гитанас Науседа, Дональд Трамп
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных

Науседа: освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США.
"Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
США хотят вернуть посольство в Минске, заявил представитель Трампа
14:27
 
В миреСШАЛитваАмерикаГитанас НауседаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала