https://ria.ru/20250911/ssha-2041208220.html
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных - РИА Новости, 11.09.2025
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:45:00+03:00
2025-09-11T14:45:00+03:00
2025-09-11T14:45:00+03:00
в мире
сша
литва
америка
гитанас науседа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_cea89ed585c866febf07b3a5f1990f4a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США. "Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html
сша
литва
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_826f75cfa288db1986edbeb6ef23db68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, литва, америка, гитанас науседа, дональд трамп
В мире, США, Литва, Америка, Гитанас Науседа, Дональд Трамп
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
Науседа: освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США