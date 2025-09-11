https://ria.ru/20250911/ssha-2041204239.html
США хотят вернуть посольство в Минске, заявил представитель Трампа
2025-09-11T14:27:00+03:00
2025-09-11T14:27:00+03:00
2025-09-11T14:34:00+03:00
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск."Еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и президент Трамп готов сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно", - сказал он на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает госагентство Белта.Что касается возвращения посольства США в Минск, Коул не назвал конкретных дат, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - сказал он.Госдепартамент США в феврале 2022 года распорядился об отъезде госслужащих США и приостановке деятельности посольства США в Минске из-за начала спецоперации России на Украине.
