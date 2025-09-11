"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка

https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html

Студенческий кампус Юты, три тысячи человек и один выстрел — в США убили Чарли Кирка, известного сторонника Дональда Трампа. Кем он был и кому выгодна его... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Жданов, Давид Нармания. Студенческий кампус Юты, три тысячи человек и один выстрел — в США убили Чарли Кирка, известного сторонника Дональда Трампа. Кем он был и кому выгодна его смерть — в материале РИА Новости.С четкой позициейКонсервативный активист Чарли Кирк за словом в карман не лез. На каждый животрепещущий вопрос о политике и обществе у него всегда находился конкретный, принципиальный и порой даже жесткий ответ. Одни его поддерживали, другие с ним враждовали. Однако никто не оставлял его высказывания без внимания.Еще в период президентства Джо Байдена Кирк занял четкую позицию по украинскому вопросу. Активист был категорически против военной помощи Киеву."Мне не нравится идея поставок оружия на Украину", — говорил он. По поводу Крыма объяснял: полуостров был частью России, не должен был выходить из ее состава — и сейчас "забрать его нельзя".Отношение к главе киевского режима тоже было вполне однозначное: "Марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню". Кроме того, Зеленский препятствует миру на Украине.Кирк выступал за максимально быстрое урегулирование кризиса. В ноябре 2024-го он выложил в соцсети X обращение к российскому народу, отметив, что большинство американцев хотят дружбы с россиянами, а тех, кто намерен враждовать, — меньшинство.Из-за позиции по Украине Кирк конфликтовал с представителями не только Демократической, но и Республиканской партии. Например, с горячим сторонником Киева сенатором Линдси Грэмом*. Называл его "позором Соединенных Штатов".После того как Грэм в июне посетил Киев и от своего имени заверил Зеленского в продолжении американской помощи, Кирк обвинил сенатора в попытке сорвать мирные переговоры с Москвой."Он неоднократно высказывался с критикой в адрес Киева и поддержки Украины, но его убийство едва ли повлияет на отношение Трампа к этому вопросу", — пояснил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.Новое поколениеУроженец чикагского пригорода Арлингтон-Хайтс Чарли Кирк проявлял особый интерес к политике еще со школы. В десятом классе стал волонтером предвыборной кампании в сенат республиканца из Иллинойса, однофамильца Марка Кирка.В Бенедиктинском университете познакомился с консервативным активистом Биллом Монтгомери. В 2012-м они создали движение Turning Point USA (TPUSA), то есть "Поворотный момент", для борьбы за сохранение консерватизма в школах, колледжах и университетах. Защищали студентов, отстаивающих традиционные ценности.Даже в демократической прессе признавали быстрый рост популярности TPUSA в учебных заведениях. По данным The New York Times, Кирк, возглавив организацию в неполные 19 лет, превратил ее в "хорошо финансируемую медиаструктуру".Он был не только активистом, но и инфлюэнсером. С 2020-го вел в интернете авторский подкаст the Charlie Kirk Show. К нему приходили политические эксперты и крупные политики, в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс.В июле 2019 года Кирк стал председателем организации "Студенты за Трампа". Перед президентскими выборами 2024-го он посетил два десятка университетских кампусов, добиваясь повышения явки избирателей поколения Z. СМИ считают, что это турне сыграло "решающую роль" в победе республиканца."Последние полтора года я целиком посвятил тому, чтобы вернуть Дональда Трампа в Белый дом, и мы сделали это", — говорил Кирк.Активист также помогал избранному президенту при формировании администрации. В марте Трамп ввел Кирка в попечительский совет Академии ВВС США."Трамп ему многим обязан, — отметил в беседе с РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков. — За него проголосовала рекордная доля молодежи. Да, чуть меньше половины, но для республиканцев это очень значимый результат".По словам эксперта, Кирк олицетворял собой новую волну в партии."В каких-то вопросах они отличаются от старой школы. В большей степени поднаторели в нынешних культурных войнах — феминизма, расово-гендерной повестки и всего прочего. Что касается внешней политики, то если старая школа — это зачастую неоконы, то такие молодые, как Кирк, к примеру, очень негативно относятся к Украине", — подчеркнул аналитик.Выстрел в кампусеВыступление Кирка в Университете Вэлли должно было стать первой остановкой в рамках турне American Comeback Tour. Пуля попала в шею активиста в тот момент, когда он говорил о вооруженном насилии в США, в том числе со стороны трансгендеров**. "Слишком много", — произнес Кирк. Это были его последние слова."Подобный скачок насилия в США наблюдался в турбулентный период 1960-70-х, когда тоже очень многих политиков, активистов убивали. Вспомним того же Мартина Лютера Кинга или Бобби Кеннеди, Джона Кеннеди, президента Соединенных Штатов", — добавляет Дудаков.Проблема американского насилия в последние годы только усугублялась, неоднократно указывал Кирк. Его последний пост в соцсетях касался убийства украинской беженки в США Ирины Заруцкой. Трамп назвал причиной трагедии политику демократов. Кирк с ним согласился."Если мы хотим, чтобы все изменилось, на 100% необходимо политизировать безжалостное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно их политика позволила жестокому монстру после 14 арестов свободно чувствовать себя на улицах", — написал активист.Кирк был одним из самых жестких критиков либерального курса демократов. В частности, выступал против однополых браков, а также за запрет абортов, считая это убийством. Исключения, по его мнению, возможны только по медицинским показаниям и в случае изнасилования.Активист утверждал, что демократы строят общество, где "нет культурной идентичности и царит сексуальная анархия. "Есть только два гендера", — напоминал он. Призывал запретить терапии, убеждающие людей в необходимости трансперехода.За это демократическая пресса не жалела для него негативных эпитетов, демонизируя образ Кирка. Так, издание The New Republic, не стесняясь, оскорбляло активиста, обзывая "странным фашистским прихвостнем Дональда Трампа"."Сторонники Демпартии воспринимают республиканцев буквально фашистами, врагами демократии и поэтому не видят ничего предосудительного в том, чтобы их расстреливать", — подчеркивает Дудаков.По его мнению, Трамп может вступить в борьбу с наиболее радикальными демократическими организациями. Раскол между двумя партиями усугубится. А любой кризис в Соединенных Штатах, считает американист, — это фактор нестабильности для всего мира.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.** Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

Что говорил Чарли Кирк про Зеленского и помощь Украине Что говорил Чарли Кирк про Зеленского и помощь Украине 2025-09-11T13:50 true PT0M58S

Кирк критикует либеральные медиа из-за молчания про убийство Заруцкой Кирк критикует либеральные медиа из-за молчания про убийство Заруцкой 2025-09-11T13:50 true PT0M48S

Чарли Кирк спорит со сторонницей абортов на дебатах Чарли Кирк спорит со сторонницей абортов на дебатах 2025-09-11T13:50 true PT0M37S

