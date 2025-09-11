Рейтинг@Mail.ru
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе - РИА Новости, 11.09.2025
06:06 11.09.2025 (обновлено: 10:04 11.09.2025)
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к стрельбе в него, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта."Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобожден после допроса правоохранительными органами. В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего", - говорится в заявлении.
юта, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, сша, чарли кирк
Юта, В мире, Покушение на американского политика Чарли Кирка, США, Чарли Кирк
© AP Photo / Tyler TateСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к стрельбе в него, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта.
"Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобожден после допроса правоохранительными органами. В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего", - говорится в заявлении.
