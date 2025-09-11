https://ria.ru/20250911/ssha-2041095062.html

Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе

Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе - РИА Новости, 11.09.2025

Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе

Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T06:06:00+03:00

2025-09-11T06:06:00+03:00

2025-09-11T10:04:00+03:00

юта

в мире

покушение на американского политика чарли кирка

сша

чарли кирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041120175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3996da7d159572e35a5f4264bca90ab.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к стрельбе в него, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта."Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобожден после допроса правоохранительными органами. В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юта, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, сша, чарли кирк