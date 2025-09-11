https://ria.ru/20250911/ssha-2041095062.html
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе - РИА Новости, 11.09.2025
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе
Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T06:06:00+03:00
2025-09-11T06:06:00+03:00
2025-09-11T10:04:00+03:00
юта
в мире
покушение на американского политика чарли кирка
сша
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041120175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3996da7d159572e35a5f4264bca90ab.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое человек, которых задержали правоохранители в США по делу о гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения, не имеют отношения к стрельбе в него, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта."Первоначально мы задержали Джорджа Зинна в качестве подозреваемого. Позже он был освобожден и обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию. Второй подозреваемый, Захария Куреши, был задержан и освобожден после допроса правоохранительными органами. В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html
юта
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041120175_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_36914d5bc46604378d253e14cac00cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, сша, чарли кирк
Юта, В мире, Покушение на американского политика Чарли Кирка, США, Чарли Кирк
Двое задержанных и отпущенных по делу Кирка не причастны к стрельбе
Двое задержанных и отпущенных по делу об убийстве Кирка не причастны к стрельбе