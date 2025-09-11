Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльский дипломат рассказал о шантаже США стран Латинской Америки
03:55 11.09.2025
Венесуэльский дипломат рассказал о шантаже США стран Латинской Америки
МОНТЕВИДЕО, 11 сен - РИА Новости. США проводят политику шантажа, добиваясь, чтобы государства Латинской Америки отказывались от поддержки Венесуэлы, рассказал РИА Новости генеральный консул Венесуэлы в Уругвае Педро Антонио Сассоне. "США шантажируют другие страны, чтобы те присоединились к их позиции. К сожалению, есть государства в Латинской Америке, которые следуют этому курсу, объявляя Венесуэлу угрозой для мира и наркоторговцем. Так Вашингтон давит на правительства, чтобы они воздерживались от солидарности", - сказал дипломат, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел по вопросам миграции. По словам Сассоне, к числу стран, которые поддались давлению США, относятся Аргентина, Эквадор, Парагвай и Перу. Вашингтон же, как указал дипломат, "не друг никому, а только только собственным интересам", при этом он оказывает поддержку лишь тем, кто готов этим интересам служить. Военное присутствие США в Карибском море, по мнению собеседника агентства, "не имеет аналогов" и "абсолютно непропорционально" - эта демонстрация силы направлена на смену политического режима в Венесуэле и угрожает миру во всем регионе. "В случае возможных военных действий США последует массовая реакция со стороны региона. Под угрозой не только мир в Венесуэле, но и стабильность всей Латинской Америки и Карибов", - предупредил консул. Сассоне подчеркнул, что Венесуэла не занимается производством или транзитом наркотиков, и обвинения США в этом безосновательны. За давлением и милитаризацией, по его словам, стоит стремление завладеть природными ресурсами южноамериканской страны. В качестве способа противостоять политике США собеседник агентства назвал интеграцию и сотрудничество в рамках региональных объединений. Он приветствовал заявления Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) о приверженности суверенитету и независимости, а также поддержку со стороны общественных организаций Уругвая. "Нет иного пути, кроме укрепления связей и поиска мира. Различия должны отойти на второй план, потому что ни одно государство не должно подвергать себя опасности войны", - заключил дипломат.
МОНТЕВИДЕО, 11 сен - РИА Новости. США проводят политику шантажа, добиваясь, чтобы государства Латинской Америки отказывались от поддержки Венесуэлы, рассказал РИА Новости генеральный консул Венесуэлы в Уругвае Педро Антонио Сассоне.
"США шантажируют другие страны, чтобы те присоединились к их позиции. К сожалению, есть государства в Латинской Америке, которые следуют этому курсу, объявляя Венесуэлу угрозой для мира и наркоторговцем. Так Вашингтон давит на правительства, чтобы они воздерживались от солидарности", - сказал дипломат, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел по вопросам миграции.
По словам Сассоне, к числу стран, которые поддались давлению США, относятся Аргентина, Эквадор, Парагвай и Перу. Вашингтон же, как указал дипломат, "не друг никому, а только только собственным интересам", при этом он оказывает поддержку лишь тем, кто готов этим интересам служить.
Военное присутствие США в Карибском море, по мнению собеседника агентства, "не имеет аналогов" и "абсолютно непропорционально" - эта демонстрация силы направлена на смену политического режима в Венесуэле и угрожает миру во всем регионе.
"В случае возможных военных действий США последует массовая реакция со стороны региона. Под угрозой не только мир в Венесуэле, но и стабильность всей Латинской Америки и Карибов", - предупредил консул.
Сассоне подчеркнул, что Венесуэла не занимается производством или транзитом наркотиков, и обвинения США в этом безосновательны. За давлением и милитаризацией, по его словам, стоит стремление завладеть природными ресурсами южноамериканской страны.
В качестве способа противостоять политике США собеседник агентства назвал интеграцию и сотрудничество в рамках региональных объединений. Он приветствовал заявления Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) о приверженности суверенитету и независимости, а также поддержку со стороны общественных организаций Уругвая.
"Нет иного пути, кроме укрепления связей и поиска мира. Различия должны отойти на второй план, потому что ни одно государство не должно подвергать себя опасности войны", - заключил дипломат.
