https://ria.ru/20250911/ssha-2041089772.html

Венесуэльский дипломат рассказал о шантаже США стран Латинской Америки

Венесуэльский дипломат рассказал о шантаже США стран Латинской Америки - РИА Новости, 11.09.2025

Венесуэльский дипломат рассказал о шантаже США стран Латинской Америки

США проводят политику шантажа, добиваясь, чтобы государства Латинской Америки отказывались от поддержки Венесуэлы, рассказал РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T03:55:00+03:00

2025-09-11T03:55:00+03:00

2025-09-11T03:55:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

латинская америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978424839_0:146:3326:2016_1920x0_80_0_0_913a2d94fb02ceea1f81ced0cbe8ec1a.jpg

МОНТЕВИДЕО, 11 сен - РИА Новости. США проводят политику шантажа, добиваясь, чтобы государства Латинской Америки отказывались от поддержки Венесуэлы, рассказал РИА Новости генеральный консул Венесуэлы в Уругвае Педро Антонио Сассоне. "США шантажируют другие страны, чтобы те присоединились к их позиции. К сожалению, есть государства в Латинской Америке, которые следуют этому курсу, объявляя Венесуэлу угрозой для мира и наркоторговцем. Так Вашингтон давит на правительства, чтобы они воздерживались от солидарности", - сказал дипломат, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел по вопросам миграции. По словам Сассоне, к числу стран, которые поддались давлению США, относятся Аргентина, Эквадор, Парагвай и Перу. Вашингтон же, как указал дипломат, "не друг никому, а только только собственным интересам", при этом он оказывает поддержку лишь тем, кто готов этим интересам служить. Военное присутствие США в Карибском море, по мнению собеседника агентства, "не имеет аналогов" и "абсолютно непропорционально" - эта демонстрация силы направлена на смену политического режима в Венесуэле и угрожает миру во всем регионе. "В случае возможных военных действий США последует массовая реакция со стороны региона. Под угрозой не только мир в Венесуэле, но и стабильность всей Латинской Америки и Карибов", - предупредил консул. Сассоне подчеркнул, что Венесуэла не занимается производством или транзитом наркотиков, и обвинения США в этом безосновательны. За давлением и милитаризацией, по его словам, стоит стремление завладеть природными ресурсами южноамериканской страны. В качестве способа противостоять политике США собеседник агентства назвал интеграцию и сотрудничество в рамках региональных объединений. Он приветствовал заявления Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) о приверженности суверенитету и независимости, а также поддержку со стороны общественных организаций Уругвая. "Нет иного пути, кроме укрепления связей и поиска мира. Различия должны отойти на второй план, потому что ни одно государство не должно подвергать себя опасности войны", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20240613/ssha-1952599244.html

https://ria.ru/20250909/venesuela-2040688373.html

https://ria.ru/20250909/maduro-2040622092.html

сша

венесуэла

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венесуэла, латинская америка