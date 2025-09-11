Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением
02:40 11.09.2025
Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением
Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением
в мире
чарли кирк
майк джонсон
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие стало слишком распространенным явлением в американском обществе, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Политическое насилие стало слишком распространенным в американском обществе, и это не соответствует тому, кто мы", - сказал он журналистам, реагируя на убийство Кирка. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие стало слишком распространенным явлением в американском обществе, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Политическое насилие стало слишком распространенным в американском обществе, и это не соответствует тому, кто мы", - сказал он журналистам, реагируя на убийство Кирка.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
В миреЧарли КиркМайк ДжонсонФБРПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
