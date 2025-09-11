https://ria.ru/20250911/ssha-2041085820.html

Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением

Конгрессмен назвал насилие в США слишком распространенным явлением

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие стало слишком распространенным явлением в американском обществе, заявил спикер палаты представителей страны Майк Джонсон, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Политическое насилие стало слишком распространенным в американском обществе, и это не соответствует тому, кто мы", - сказал он журналистам, реагируя на убийство Кирка. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.

