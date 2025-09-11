Рейтинг@Mail.ru
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности
02:35 11.09.2025 (обновлено: 11:34 11.09.2025)
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности - РИА Новости, 11.09.2025
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности
Территорию вокруг Белого дома оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Территорию вокруг Белого дома оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета The Washington Post."Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности", — говорится в статье.Убийство соратника ТрампаНакануне неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого, которого отпустили после допроса. Поиски злоумышленника продолжаются. Президент США Дональд Трамп пообещал найти "всех и каждого", кто причастен к этому преступлению и другим актам политического насилия.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой. * Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости.
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности

Белый дом в США оцепили после убийства консервативного активиста Кирка

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПриспущенный флаг у Белого дома после убийства Чарли Кирка. 11 сентября 2025
Приспущенный флаг у Белого дома после убийства Чарли Кирка. 11 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Приспущенный флаг у Белого дома после убийства Чарли Кирка. 11 сентября 2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Территорию вокруг Белого дома оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета The Washington Post.
"Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности", — говорится в статье.

Убийство соратника Трампа

Накануне неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого, которого отпустили после допроса. Поиски злоумышленника продолжаются. Президент США Дональд Трамп пообещал найти "всех и каждого", кто причастен к этому преступлению и другим актам политического насилия.
Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
