https://ria.ru/20250911/ssha-2041085191.html

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности - РИА Новости, 11.09.2025

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности

Территорию вокруг Белого дома оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T02:35:00+03:00

2025-09-11T02:35:00+03:00

2025-09-11T11:34:00+03:00

сша

в мире

покушение на американского политика чарли кирка

чарли кирк

дональд трамп

юта

фбр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041145695_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_40a7402a0546a05b19d1dff14ff2b7c7.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Территорию вокруг Белого дома оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, пишет газета The Washington Post."Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности", — говорится в статье.Убийство соратника ТрампаНакануне неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого, которого отпустили после допроса. Поиски злоумышленника продолжаются. Президент США Дональд Трамп пообещал найти "всех и каждого", кто причастен к этому преступлению и другим актам политического насилия.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой. * Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250910/ssha-2041074346.html

сша

юта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-11T02:35 true PT0M08S

Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. 2025-09-11T02:35 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, чарли кирк, дональд трамп, юта, фбр, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский