США и Япония начинают крупнейшие совместные учения

США и Япония начали масштабные учения Resolute Dragon 25
© Фото : U.S. NavyАвианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении эсминцев морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017
Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении эсминцев морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо, с целью отработки сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях, а также впервые будут включать в себя испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon.
В рамках учений, как ожидается, США развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути.
Также в ходе маневров планируется проведение десантных операций, боевых стрельб, манёвров с использованием артиллерийских и ракетных систем, включая HIMARS, MLRS, японские ракеты Type-12. Кроме этого, как ожидается, на базе "Исигаки" в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса "земля – корабль" NMESIS.
Отдельное внимание, как сообщалось, в ходе учений будет уделено логистике и тестированию беспилотных транспортных средств.
Внутри самой Японии протест в связи с учениями и, в частности, разворачиванием на базе Каноя на острова Кюсю около 10 корвертопланов Osprey, уже был заявлен местным отделением Социал-демократической партии Японии. В поданном протесте партия предложила выступить против совместных японо-американских учений и призвать правительство содействовать построению мира посредством диалога и дипломатии.