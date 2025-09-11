Рейтинг@Mail.ru
США и Япония начинают крупнейшие совместные учения - РИА Новости, 11.09.2025
01:56 11.09.2025
США и Япония начинают крупнейшие совместные учения
США и Япония начинают крупнейшие совместные учения - РИА Новости, 11.09.2025
США и Япония начинают крупнейшие совместные учения
США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю... РИА Новости, 11.09.2025
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо, с целью отработки сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях, а также впервые будут включать в себя испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon. По данным японского министерства обороны, в манёврах, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооружённых сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы. В рамках учений, как ожидается, США развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути. Также в ходе маневров планируется проведение десантных операций, боевых стрельб, манёвров с использованием артиллерийских и ракетных систем, включая HIMARS, MLRS, японские ракеты Type-12. Кроме этого, как ожидается, на базе "Исигаки" в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса "земля – корабль" NMESIS. Отдельное внимание, как сообщалось, в ходе учений будет уделено логистике и тестированию беспилотных транспортных средств. Примечательно, что учения Resolute Dragon 25 вызвали обеспокоенность не только за рубежом, но и внутри самой Японии. Китай и Россия уже выразили осуждение появления Typhon, заявив, что подобные шаги ведут к дестабилизации и наращиванию гонки вооружений. Внутри самой Японии протест в связи с учениями и, в частности, разворачиванием на базе Каноя на острова Кюсю около 10 корвертопланов Osprey, уже был заявлен местным отделением Социал-демократической партии Японии. В поданном протесте партия предложила выступить против совместных японо-американских учений и призвать правительство содействовать построению мира посредством диалога и дипломатии.
США и Япония начинают крупнейшие совместные учения

США и Япония начали масштабные учения Resolute Dragon 25

ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо, с целью отработки сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях, а также впервые будут включать в себя испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon.
По данным японского министерства обороны, в манёврах, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооружённых сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы.
В рамках учений, как ожидается, США развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути.
Также в ходе маневров планируется проведение десантных операций, боевых стрельб, манёвров с использованием артиллерийских и ракетных систем, включая HIMARS, MLRS, японские ракеты Type-12. Кроме этого, как ожидается, на базе "Исигаки" в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса "земля – корабль" NMESIS.
Отдельное внимание, как сообщалось, в ходе учений будет уделено логистике и тестированию беспилотных транспортных средств.
Примечательно, что учения Resolute Dragon 25 вызвали обеспокоенность не только за рубежом, но и внутри самой Японии. Китай и Россия уже выразили осуждение появления Typhon, заявив, что подобные шаги ведут к дестабилизации и наращиванию гонки вооружений.
Внутри самой Японии протест в связи с учениями и, в частности, разворачиванием на базе Каноя на острова Кюсю около 10 корвертопланов Osprey, уже был заявлен местным отделением Социал-демократической партии Японии. В поданном протесте партия предложила выступить против совместных японо-американских учений и призвать правительство содействовать построению мира посредством диалога и дипломатии.
