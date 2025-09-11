https://ria.ru/20250911/ssha-2041083933.html

США и Япония начинают крупнейшие совместные учения

США и Япония начинают крупнейшие совместные учения - РИА Новости, 11.09.2025

США и Япония начинают крупнейшие совместные учения

США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:56:00+03:00

2025-09-11T01:56:00+03:00

2025-09-11T01:56:00+03:00

в мире

япония

сша

окинава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149329/07/1493290731_0:228:3001:1916_1920x0_80_0_0_82d2628c5228a1dbba92694538f22d8a.jpg

ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. США и Япония с четверга начинают крупнейшие в своем роде совместные учения Resolute Dragon 25, которые охватят сразу три региона страны — острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо, с целью отработки сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях, а также впервые будут включать в себя испытания новейшего американского ракетного комплекса средней дальности Typhon. По данным японского министерства обороны, в манёврах, которые пройдут с 11 по 25 сентября, примут участие более 14 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей вооружённых сил США, включая морскую пехоту, армию, военно-морские и военно-воздушные силы. В рамках учений, как ожидается, США развернут и отработают применение новейшего ракетного комплекса средней дальности Typhon. Система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США "Ивакуни" в префектуре Ямагути. Также в ходе маневров планируется проведение десантных операций, боевых стрельб, манёвров с использованием артиллерийских и ракетных систем, включая HIMARS, MLRS, японские ракеты Type-12. Кроме этого, как ожидается, на базе "Исигаки" в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса "земля – корабль" NMESIS. Отдельное внимание, как сообщалось, в ходе учений будет уделено логистике и тестированию беспилотных транспортных средств. Примечательно, что учения Resolute Dragon 25 вызвали обеспокоенность не только за рубежом, но и внутри самой Японии. Китай и Россия уже выразили осуждение появления Typhon, заявив, что подобные шаги ведут к дестабилизации и наращиванию гонки вооружений. Внутри самой Японии протест в связи с учениями и, в частности, разворачиванием на базе Каноя на острова Кюсю около 10 корвертопланов Osprey, уже был заявлен местным отделением Социал-демократической партии Японии. В поданном протесте партия предложила выступить против совместных японо-американских учений и призвать правительство содействовать построению мира посредством диалога и дипломатии.

https://ria.ru/20250908/bolgarija-2040437088.html

https://ria.ru/20250408/triton-2009948834.html

япония

сша

окинава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, окинава