https://ria.ru/20250911/ssha-2041082539.html

В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт

В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2025

В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт

Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:40:00+03:00

2025-09-11T01:40:00+03:00

2025-09-11T10:19:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041119407_0:182:3072:1909_1920x0_80_0_0_461e6f8a13ce5b119605d54ca758895e.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Люди слева и справа обеспокоены тем, что политическое насилие, подобное этому, становится не отклонением от нашей системы демократии, а новой нормой", - сказал он агентству. По словам Ниланда, смерть Кирка также "потрясла основы американской политики". Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041081609.html

https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город)