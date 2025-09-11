Рейтинг@Mail.ru
В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 11.09.2025 (обновлено: 10:19 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ssha-2041082539.html
В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт
В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2025
В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт
Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:40:00+03:00
2025-09-11T10:19:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041119407_0:182:3072:1909_1920x0_80_0_0_461e6f8a13ce5b119605d54ca758895e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Люди слева и справа обеспокоены тем, что политическое насилие, подобное этому, становится не отклонением от нашей системы демократии, а новой нормой", - сказал он агентству. По словам Ниланда, смерть Кирка также "потрясла основы американской политики". Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041081609.html
https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041119407_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_a64f1f813111ed34b965819072a2b430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город)
В мире, США, Нью-Йорк (город)
В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт

Профессор Ниланд заявил, что политическое насилие в США становится новой нормой

© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Люди слева и справа обеспокоены тем, что политическое насилие, подобное этому, становится не отклонением от нашей системы демократии, а новой нормой", - сказал он агентству.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка
01:16
По словам Ниланда, смерть Кирка также "потрясла основы американской политики".
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
00:19
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала