В США политическое насилие становится новой нормой, заявил эксперт

2025-09-11T01:40:00+03:00
2025-09-11T01:40:00+03:00
2025-09-11T10:19:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Политическое насилие в США становится для страны новой нормой, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Люди слева и справа обеспокоены тем, что политическое насилие, подобное этому, становится не отклонением от нашей системы демократии, а новой нормой", - сказал он агентству. По словам Ниланда, смерть Кирка также "потрясла основы американской политики". Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
