https://ria.ru/20250911/ssha-2041081891.html

ФБР подключилось к расследованию убийства активиста Кирка

ФБР подключилось к расследованию убийства активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

ФБР подключилось к расследованию убийства активиста Кирка

Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка было целенаправленной атакой на одного человека, заявил комиссар департамента общественной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:32:00+03:00

2025-09-11T01:32:00+03:00

2025-09-11T01:49:00+03:00

фбр

в мире

покушение на американского политика чарли кирка

юта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка было целенаправленной атакой на одного человека, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон."Мы считаем, что это была целенаправленная атака на одного человека", - сообщил он журналистам на брифинге.Мэйсон добавил, что расследованием убийства Кирка займется департамент общественной безопасности Юты совместно с ФБР.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице.

https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html

https://ria.ru/20250911/tramp-2041079559.html

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фбр, в мире, покушение на американского политика чарли кирка, юта