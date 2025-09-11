https://ria.ru/20250911/ssha-2041081891.html
ФБР подключилось к расследованию убийства активиста Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка было целенаправленной атакой на одного человека, заявил комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон."Мы считаем, что это была целенаправленная атака на одного человека", - сообщил он журналистам на брифинге.Мэйсон добавил, что расследованием убийства Кирка займется департамент общественной безопасности Юты совместно с ФБР.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице.
