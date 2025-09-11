https://ria.ru/20250911/ssha-2041080796.html

В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России

В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон. "После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю. <…> Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", — написал Уилсон в социальной сети Х. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку Джексона — Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.

