https://ria.ru/20250911/ssha-2041080796.html
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России - РИА Новости, 11.09.2025
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России
Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:57:00+03:00
2025-09-11T00:57:00+03:00
2025-09-11T11:36:00+03:00
в мире
россия
польша
ссср
барак обама
джон керри
джеральд форд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон. "После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю. <…> Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", — написал Уилсон в социальной сети Х. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку Джексона — Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html
россия
польша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, ссср, барак обама, джон керри, джеральд форд
В мире, Россия, Польша, СССР, Барак Обама, Джон Керри, Джеральд Форд
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России
В конгресс США внесли проект о восстановлении поправки Джексона — Вэника