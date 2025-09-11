Рейтинг@Mail.ru
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 11.09.2025 (обновлено: 11:36 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/ssha-2041080796.html
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России - РИА Новости, 11.09.2025
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России
Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:57:00+03:00
2025-09-11T11:36:00+03:00
в мире
россия
польша
ссср
барак обама
джон керри
джеральд форд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон. "После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю. &lt;…&gt; Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", — написал Уилсон в социальной сети Х. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку Джексона — Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html
россия
польша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, ссср, барак обама, джон керри, джеральд форд
В мире, Россия, Польша, СССР, Барак Обама, Джон Керри, Джеральд Форд
В США хотят восстановить поправку Джексона — Вэника против России

В конгресс США внесли проект о восстановлении поправки Джексона — Вэника

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил член палаты представителей Джо Уилсон.
"После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона — Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю. <…> Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией", — написал Уилсон в социальной сети Х.
В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку Джексона — Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Слишком поздно: США допустили в отношении России катастрофическую ошибку
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияПольшаСССРБарак ОбамаДжон КерриДжеральд Форд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала