Рейтинг@Mail.ru
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 11.09.2025 (обновлено: 20:39 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/spor-2041290433.html
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией - РИА Новости, 11.09.2025
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
Соединенные Штаты готовы пойти на урегулирование противоречий с Индией в торговой сфере, но только после того, как она перестанет покупать нефть у России,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:52:00+03:00
2025-09-11T20:39:00+03:00
в мире
сша
индия
нью-дели
россия
введение трампом пошлин на импорт
пошлины
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пойти на урегулирование противоречий с Индией в торговой сфере, но только после того, как она перестанет покупать нефть у России, заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу CNBC. "Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1 процент ее импорта приходился на Россию, а сейчас 40 процентов. Они покупают ее на семь десять долларов дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент назвал это недопустимым", — сказал он. По его словам, США параллельно ведут переговоры с несколькими другими странами. "У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией — посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждем финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html
https://ria.ru/20250911/gosdolg-2041046024.html
сша
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, нью-дели, россия, введение трампом пошлин на импорт, пошлины, экономика, энергетика, нефть
В мире, США, Индия, Нью-Дели, Россия, Введение Трампом пошлин на импорт, Пошлины, Экономика, Энергетика, Нефть
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией

Латник призвал Индию прекратить покупать нефть у РФ для решения споров с США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пойти на урегулирование противоречий с Индией в торговой сфере, но только после того, как она перестанет покупать нефть у России, заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.
"Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1 процент ее импорта приходился на Россию, а сейчас 40 процентов. Они покупают ее на семь десять долларов дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент назвал это недопустимым", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
10 сентября, 18:05
По его словам, США параллельно ведут переговоры с несколькими другими странами.
"У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией — посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждем финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.

Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместном заседании лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Вас предупреждали": Индия скинула госдолг США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИндияНью-ДелиРоссияВведение Трампом пошлин на импортПошлиныЭкономикаЭнергетикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала