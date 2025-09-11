https://ria.ru/20250911/spor-2041290433.html
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией - РИА Новости, 11.09.2025
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
Соединенные Штаты готовы пойти на урегулирование противоречий с Индией в торговой сфере, но только после того, как она перестанет покупать нефть у России,... РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пойти на урегулирование противоречий с Индией в торговой сфере, но только после того, как она перестанет покупать нефть у России, заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу CNBC. "Индии нужно открыть свой рынок и перестать покупать российскую нефть. До конфликта с Украиной лишь 1 процент ее импорта приходился на Россию, а сейчас 40 процентов. Они покупают ее на семь десять долларов дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент назвал это недопустимым", — сказал он. По его словам, США параллельно ведут переговоры с несколькими другими странами. "У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией — посмотрим, как они выйдут из ситуации. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждем финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией", — заявил он.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Соединенных Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт не изменят ситуацию.
Глава Минторга США выдвинул условие для решения торговых споров с Индией
