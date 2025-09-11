ВС России уничтожили почти всю технику 119-ой бригады ВСУ

https://ria.ru/20250911/spetsoperatsiya-2041097930.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Практически всей техники лишилась 119-я бригада территориально обороны ВСУ - теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На сумское направление переброшены подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, военнослужащими бригады будут доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка. "Бригада выполняла боевые задачи в Серебрянском лесу и потеряла практически всю технику", - подчеркнул он.
