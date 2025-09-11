Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили почти всю технику 119-ой бригады ВСУ - РИА Новости, 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 11.09.2025
ВС России уничтожили почти всю технику 119-ой бригады ВСУ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Практически всей техники лишилась 119-я бригада территориально обороны ВСУ - теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На сумское направление переброшены подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства. По его словам, военнослужащими бригады будут доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка. "Бригада выполняла боевые задачи в Серебрянском лесу и потеряла практически всю технику", - подчеркнул он.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Практически всей техники лишилась 119-я бригада территориально обороны ВСУ - теперь ее подразделениями будут доукомплектовывать 225-й и 78-й полки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На сумское направление переброшены подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
“Коалиция безмозглых”: в США рассказали о плане ввода войск на Украину
Вчера, 02:21
По его словам, военнослужащими бригады будут доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.
"Бригада выполняла боевые задачи в Серебрянском лесу и потеряла практически всю технику", - подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
