Рейтинг@Mail.ru
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/spetsoperatsiya-2041096420.html
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР
ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T06:18:00+03:00
2025-09-11T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках Луганской Народной Республики обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР", - рассказал "Шрам". Он сообщил, что на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС РФ, наращивая успех. "При завладении тем или иным опорным пунктом, скапливают силы и дальше продолжают свое движение", - пояснил комбат. По словам собеседника агентства, также активно работает ствольная артиллерия, FPV-дроны, ударные дроны "Молнии" уже работают преимущественно по подконтрольной Киеву территории ДНР, выбивая ВСУ в более тыловых районах для последующего продвижения вооруженных сил РФ. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041047503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР

ВС России осталось зачистить около четырех квадратных километров территории ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
Вчера, 19:15
"В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках Луганской Народной Республики обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР", - рассказал "Шрам".
Он сообщил, что на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС РФ, наращивая успех. "При завладении тем или иным опорным пунктом, скапливают силы и дальше продолжают свое движение", - пояснил комбат.
По словам собеседника агентства, также активно работает ствольная артиллерия, FPV-дроны, ударные дроны "Молнии" уже работают преимущественно по подконтрольной Киеву территории ДНР, выбивая ВСУ в более тыловых районах для последующего продвижения вооруженных сил РФ.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала