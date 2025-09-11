https://ria.ru/20250911/spetsoperatsiya-2041096420.html
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР
ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T06:18:00+03:00
2025-09-11T06:18:00+03:00
2025-09-11T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках Луганской Народной Республики обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР", - рассказал "Шрам". Он сообщил, что на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС РФ, наращивая успех. "При завладении тем или иным опорным пунктом, скапливают силы и дальше продолжают свое движение", - пояснил комбат. По словам собеседника агентства, также активно работает ствольная артиллерия, FPV-дроны, ударные дроны "Молнии" уже работают преимущественно по подконтрольной Киеву территории ДНР, выбивая ВСУ в более тыловых районах для последующего продвижения вооруженных сил РФ. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041047503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР
ВС России осталось зачистить около четырех квадратных километров территории ЛНР