ВС России осталось зачистить около четырех километров территории ЛНР

2025-09-11T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 11 сен - РИА Новости. ВС РФ осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках Луганской Народной Республики обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР", - рассказал "Шрам". Он сообщил, что на данном участке активно продвигаются штурмовые подразделения ВС РФ, наращивая успех. "При завладении тем или иным опорным пунктом, скапливают силы и дальше продолжают свое движение", - пояснил комбат. По словам собеседника агентства, также активно работает ствольная артиллерия, FPV-дроны, ударные дроны "Молнии" уже работают преимущественно по подконтрольной Киеву территории ДНР, выбивая ВСУ в более тыловых районах для последующего продвижения вооруженных сил РФ. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

