https://ria.ru/20250911/spetsoperatsiya-2041091213.html
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев - РИА Новости, 11.09.2025
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T04:29:00+03:00
2025-09-11T04:29:00+03:00
2025-09-11T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247301_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_adb9a9b1852aac83cb93e8558e0b549f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку", — заявил он.По последним данным Минобороны, бойцы "Днепра", в зону ответственности которых входит Херсонская область, нанесли поражение ВСУ в Токаревке и Ольговке в этом регионе, а также в Степногорске и Марьевке в Запорожской области.Потери противника составили:
https://ria.ru/20250909/soldaty-2040451922.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247301_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_93da44b3f3429df28d25703273b32098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаев (украина), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаев (Украина), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсон
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль трассу из Херсона в Николаев