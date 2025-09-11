https://ria.ru/20250911/spetsoperatsiya-2041091213.html

Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку", — заявил он.По последним данным Минобороны, бойцы "Днепра", в зону ответственности которых входит Херсонская область, нанесли поражение ВСУ в Токаревке и Ольговке в этом регионе, а также в Степногорске и Марьевке в Запорожской области.Потери противника составили:

