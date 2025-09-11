Рейтинг@Mail.ru
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 11.09.2025 (обновлено: 08:56 11.09.2025)
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку", — заявил он.По последним данным Минобороны, бойцы "Днепра", в зону ответственности которых входит Херсонская область, нанесли поражение ВСУ в Токаревке и Ольговке в этом регионе, а также в Степногорске и Марьевке в Запорожской области.Потери противника составили:
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль трассу из Херсона в Николаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку", — заявил он.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию области. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам Херсон, удерживают украинские войска.

По последним данным Минобороны, бойцы "Днепра", в зону ответственности которых входит Херсонская область, нанесли поражение ВСУ в Токаревке и Ольговке в этом регионе, а также в Степногорске и Марьевке в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • более 65 военнослужащих;
  • 14 автомобилей;
  • четыре станции РЭБ;
  • склад материальных средств.
