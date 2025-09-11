СМИ рассказали о проекте заявления СБ ООН из-за ударов Израиля по Катару
Al Jazeera: СБ ООН в проекте заявления для прессы выразил солидарность с Катаром
Флаг ООН. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Распространенный Францией и Британией между членами Совета Безопасности ООН проект заявления Совбеза для прессы в связи с ударами Израиля по Катару содержит выражение солидарности с Катаром и призыв к деэскалации, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники.
"Франция и Британия распространили между членами Совбеза ООН проект заявления в связи с израильской атакой на Катар. В проекте выражается большая озабоченность членов Совбеза в связи с израильскими ударами по Дохе, глубокое сожаление в связи с гибелью мирных жителей в результате этих ударов, подчеркивается важность прекращения эскалации, выражается солидарность членов Совбеза с Катаром", - сообщил телеканал.
Согласно источникам, в проекте заявления для прессы содержится формулировка о поддержке суверенитета Катара и его территориальной безопасности в соответствии с принципами Устава ООН.
Ранее председательствующая в СБ ООН Республика Корея подтвердила перенос заседания Совета в связи с атакой Израиля против Катара на 11 сентября по просьбе Дохи, чтобы премьер-министр Катара мог принять участие в заседании.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.