В Словакии высказались об убийстве Кирка

БРАТИСЛАВА, 11 сен - РИА Новости. Политика не должна быть местом, где разность мнений приводит к насилию, заявил глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток, говоря об убийстве американского политического активиста Чарли Кирка. "Политика должна быть о людях и для людей. Она не должна становиться пространством, где разные мнения заканчиваются ненавистью и насилием", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг, комментируя убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка. Он отметил, что случившееся - не единичный случай, и напомнил о том, что на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 годы также было совершено покушение. "Американские представители говорят о политическом убийстве. Если эта информация подтвердится, то мы должны серьезно задаться вопросом о том, где мы как якобы развитое общество оказались, если люди тянутся за оружием только потому, что не согласны с мнением другого", - заключил политик. Сторонник президента США, консервативный активист Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

