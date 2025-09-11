https://ria.ru/20250911/slezy-2041249082.html
Некоторые потерпевшие по делу "Крокуса" не смогли сдержать слез
2025-09-11T16:57:00+03:00
2025-09-11T16:57:00+03:00
2025-09-11T17:11:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Некоторые потерпевшие, которые приходят в суд для опроса по делу о теракте в "Крокус сити холле", во время заседаний не могут содержать слез, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Люди держатся по-разному: кто-то спокойно рассказывает о пережитом, некоторые не смогли сдержать слез, слушая показания других потерпевших, кто-то плакал уже во время своего опроса, вспоминая трагедию. Одна девушка подробно рассказывала о пережитом, было видно, что держалась изо всех сил, но в конечном итоге полились слезы. Все это без истерик, но людям тяжело", - рассказал собеседник агентства. Участник процесса пояснил, что в суд вызывают всех потерпевших, но любой может отказаться - тогда в суде озвучат его показания, взятые на этапе следствия. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Некоторые потерпевшие, которые приходят в суд для опроса по делу о теракте в "Крокус сити холле", во время заседаний не могут содержать слез, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Люди держатся по-разному: кто-то спокойно рассказывает о пережитом, некоторые не смогли сдержать слез, слушая показания других потерпевших, кто-то плакал уже во время своего опроса, вспоминая трагедию. Одна девушка подробно рассказывала о пережитом, было видно, что держалась изо всех сил, но в конечном итоге полились слезы. Все это без истерик, но людям тяжело", - рассказал собеседник агентства.
Участник процесса пояснил, что в суд вызывают всех потерпевших, но любой может отказаться - тогда в суде озвучат его показания, взятые на этапе следствия.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.