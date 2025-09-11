Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово объяснили происхождение скульптуры "Материнская любовь" - РИА Новости, 11.09.2025
17:41 11.09.2025
В Кемерово объяснили происхождение скульптуры "Материнская любовь"
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Скульптура "Материнская любовь", установленная на набережной в Кемерово и вызвавшая критику горожан в соцсетях, установлена меценатами, сообщили РИА Новости в администрации города. Как сообщили в администрации города, скульптуру автор Григорий Потоцкий установили два дня назад. По мнению кемеровчан, автор изобразил материнскую любовь "двойным распятием". Одни считают это "насмешкой" и "кощунством", другие ассоциировали монумент с пугалом. "Малая архитектурная форма на набережной установлена меценатами, и мы благодарны всем, кто стремится развивать городское пространство. В то же время набережная — особое место для кемеровчан, и поэтому важно, чтобы её облик формировался вместе с жителями. В ближайшее время мы предложим площадку для обсуждения и начнем сбор мнений горожан о том, каким должно быть пространство исторической набережной реки Томи с учетом перспективных планов его обновления. Все решения будем принимать открыто и совместно с кемеровчанами", – сказали агентству в пресс-службе администрации Кемерово.
В Кемерово объяснили происхождение скульптуры "Материнская любовь"

Скульптура "Материнская любовь" в Кемерово установлена меценатами

© Фото : соцсетиСкульптура "Материнская любовь" в Кемерово
Скульптура Материнская любовь в Кемерово
© Фото : соцсети
Скульптура "Материнская любовь" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Скульптура "Материнская любовь", установленная на набережной в Кемерово и вызвавшая критику горожан в соцсетях, установлена меценатами, сообщили РИА Новости в администрации города.
Как сообщили в администрации города, скульптуру автор Григорий Потоцкий установили два дня назад.
По мнению кемеровчан, автор изобразил материнскую любовь "двойным распятием". Одни считают это "насмешкой" и "кощунством", другие ассоциировали монумент с пугалом.
"Малая архитектурная форма на набережной установлена меценатами, и мы благодарны всем, кто стремится развивать городское пространство. В то же время набережная — особое место для кемеровчан, и поэтому важно, чтобы её облик формировался вместе с жителями. В ближайшее время мы предложим площадку для обсуждения и начнем сбор мнений горожан о том, каким должно быть пространство исторической набережной реки Томи с учетом перспективных планов его обновления. Все решения будем принимать открыто и совместно с кемеровчанами", – сказали агентству в пресс-службе администрации Кемерово.
Кемерово
 
 
