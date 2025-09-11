https://ria.ru/20250911/skulptura-2041261893.html
В Кемерово объяснили происхождение скульптуры "Материнская любовь"
В Кемерово объяснили происхождение скульптуры "Материнская любовь"
2025-09-11T17:41:00+03:00
2025-09-11T17:41:00+03:00
2025-09-11T17:41:00+03:00
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Скульптура "Материнская любовь", установленная на набережной в Кемерово и вызвавшая критику горожан в соцсетях, установлена меценатами, сообщили РИА Новости в администрации города. Как сообщили в администрации города, скульптуру автор Григорий Потоцкий установили два дня назад. По мнению кемеровчан, автор изобразил материнскую любовь "двойным распятием". Одни считают это "насмешкой" и "кощунством", другие ассоциировали монумент с пугалом. "Малая архитектурная форма на набережной установлена меценатами, и мы благодарны всем, кто стремится развивать городское пространство. В то же время набережная — особое место для кемеровчан, и поэтому важно, чтобы её облик формировался вместе с жителями. В ближайшее время мы предложим площадку для обсуждения и начнем сбор мнений горожан о том, каким должно быть пространство исторической набережной реки Томи с учетом перспективных планов его обновления. Все решения будем принимать открыто и совместно с кемеровчанами", – сказали агентству в пресс-службе администрации Кемерово.
