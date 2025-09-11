https://ria.ru/20250911/sirius-2041119738.html
Ученый рассказал о технологии, удивившей Путина в Сириусе
2025-09-11T10:02:00+03:00
СИРИУС, 11 сен – РИА Новости. Технология разрабатываемого подхода "Осязашка", которая удивила президента России Владимира Путина в Сириусе, сопоставима с изобретением радио и ТВ, ее прототип будет готов к декабрю 2026 года, заявил РИА Новости руководитель исследовательской группы Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус", специалист в области нейротехнологий и сенсорных интерфейсов Борис Сагалаев. Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Президенту сообщили, в том числе о проектах в направлении нейротехнологий. Председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов рассказал о разработке одного из молодых ученых - Бориса Сагалаева, русскоязычного гражданина Эстонии, который работал в Германии и благодаря грантовой поддержке приехал в "Сириус". "Наш проект называется "Искусственное осязание". В его рамках мы разработали мультимодальный тактильный стимулятор "Осязайка", который и был представлен президенту… Технология, которую мы стремимся разработать, по своему масштабу сопоставима с изобретением радио и телевидения. Если сегодня мы научились передавать на расстояние звук и изображение, то в будущем сможем транслировать и тактильные ощущения… Прототип будет готов к завершению проекта, то есть к декабрю 2026 года. Скорее всего, это будет тачпад… Если мы получим положительные результаты, то впоследствии (после 2026 года) технология будет адаптирована для сенсорных экранов, а конечной целью станут перчатки виртуальной реальности", - говорится в сообщении. Борис Сагалаев переехал в Сириус в октябре 2024 года, здесь он собрал команду из десяти научных сотрудников и инженеров, а также талантливых студентов университета "Сириус". Финансовая основа проекта - грант в 75 миллионов рублей от федеральной территории "Сириус". "Я работал в университетском госпитале Кёльна в Германии, где и узнал от коллег, что федеральная территория "Сириус" предоставляет гранты на открытие научных групп. Мне это показалось замечательной возможностью переехать на историческую родину, которую я раньше знал лишь по непродолжительным визитам в детстве", - поделился с РИА Новости Сагалаев. Всего команде Сагалаева предстоит четыре этапа исследований перед выпуском прототипа. Для начала теоретически обосновать подход с помощью компьютерного моделирования процессов активации нервных окончаний. После этого будут изготовлены и испытаны прототипы гибридных электродов. Следующие этапы включают эксперименты для проверки безопасности и эффективности, а также психофизические исследования с участием добровольцев, чтобы подтвердить, что ощущения, которые они испытывают, действительно естественные. "Чтобы мы ощущали текстуру виртуальных объектов, важно, чтобы рецепторы кожи активировались в такой же последовательности и комбинации, как и в реальной жизни. Мы считаем, что этого можно добиться с помощью электростимуляции… Прибор, который был представлен Путину, полностью совместим с методами оценки нейронной активности, такими как электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и магнитно-резонансная томография", - сказал Сагалаев. Таким образом, учёные будут стремиться к тому, чтобы ощущение от прикосновения стало мгновенным - чтобы пользователь почувствовал прикосновение точно в тот же момент, когда он видит каждый кадр. Сферы применения уникальной технологии, по словам Сагалаева, ограничиваются лишь фантазией. "Это и хирурги в Москве, которые с помощью роботизированных комплексов смогут буквально чувствовать ткани при операции на пациенте во Владивостоке, и космонавты на МКС, получающие возможность дистанционно изучать образцы с других планет с полным эффектом присутствия", - подчеркнул Сагалаев.
