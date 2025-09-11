Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделила Украине 20-й пакет военной помощи - РИА Новости, 11.09.2025
16:27 11.09.2025
Швеция выделила Украине 20-й пакет военной помощи
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 980 миллионов долларов, в него войдут БПЛА, лодки, оборудованные гранатометами, заявило правительство королевства. Министр обороны Швеции Пол Йонсон 31 марта объявил о передаче Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на 1,6 миллиарда долларов. "Правительство Швеции выделило 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 9,2 миллиарда шведских крон (980 миллионов долларов - ред.)", - говорится в заявлении на сайте правительства. Согласно сообщению правительства, пакет помощи включает 18 самоходных артиллерийских установок Archer с беспилотниками дальнего действия, системы радиолокационных станций наблюдения берегового базирования, лодки, оборудованные гранатометами, а также системы управления и контроля для систем ПВО Tridon. В заявлении правительства уточняется, что власти Швеции намерены продлить свою военную поддержку Украины до 2027 года. Правительство хочет выделить в рамках своего бюджета еще по примерно 4 миллиардов долларов в 2026 и 2027 году, добавляется в сообщении. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 980 миллионов долларов, в него войдут БПЛА, лодки, оборудованные гранатометами, заявило правительство королевства.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон 31 марта объявил о передаче Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на 1,6 миллиарда долларов.
"Правительство Швеции выделило 20-й пакет военной помощи Украине на примерно 9,2 миллиарда шведских крон (980 миллионов долларов - ред.)", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Согласно сообщению правительства, пакет помощи включает 18 самоходных артиллерийских установок Archer с беспилотниками дальнего действия, системы радиолокационных станций наблюдения берегового базирования, лодки, оборудованные гранатометами, а также системы управления и контроля для систем ПВО Tridon.
В заявлении правительства уточняется, что власти Швеции намерены продлить свою военную поддержку Украины до 2027 года. Правительство хочет выделить в рамках своего бюджета еще по примерно 4 миллиардов долларов в 2026 и 2027 году, добавляется в сообщении.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
