В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ

В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ - РИА Новости, 11.09.2025

В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ

11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно с 11.30 до 13.30 на полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен ВОВ. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев. В свою очередь в севастопольском управлении МЧС призвали сохранять спокойствие, услышав громкие звуки. "Работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

