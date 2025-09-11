Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/sevastopol-2041145838.html
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ - РИА Новости, 11.09.2025
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:32:00+03:00
2025-09-11T11:32:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно с 11.30 до 13.30 на полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен ВОВ. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев. В свою очередь в севастопольском управлении МЧС призвали сохранять спокойствие, услышав громкие звуки. "Работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250828/sevastopol-2038179696.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен ВОВ

В Севастополе предупредили о громких звуках из-за уничтожения находок времен ВОВ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Город-герой Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Севастополе уничтожат обнаруженные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, будет громко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно с 11.30 до 13.30 на полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен ВОВ. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев.
В свою очередь в севастопольском управлении МЧС призвали сохранять спокойствие, услышав громкие звуки.
"Работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Полиция опровергла информацию о подрыве машины в Севастополе
28 августа, 19:34
 
СевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала