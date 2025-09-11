https://ria.ru/20250911/sbermarketing-2041306572.html

Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека

Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека

11.09.2025

Эксперт рассказала, в каких сферах ИИ не сможет заменить человека

Искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии заменить полностью человека во многих сферах, например, в педагогике, психологи, при принятии важных решений и в... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии заменить полностью человека во многих сферах, например, в педагогике, психологи, при принятии важных решений и в premium-сегменте бизнеса, новые технологии лишь освобождают людей от рутинных действий, высвобождая время для выполнения более важных задач, заявила РИА Новости директор по маркетингу и клиентскому опыту "СберМаркетинга" Анна Тупикина. "Я бы не сказала, что ИИ полностью заменяет человека в какой-то сфере, скорее новые технологии помогают ему, освобождают от рутинных действий, предоставляя время для выполнения других, более важных, задач",- сказала она. В качестве примера Тупикина привела их AI-агента, который значительно упрощает работу дизайнеров и ускоряет процесс оформления документов. ИИ, считает она, точно не сможет полностью заменить человека в сферах, где человек взаимодействует с человеком и где нужно принимать важные решения. "Допустим, в педагогике и психологии, хотя чаты-GPT и используются повсеместно, но, я считаю, что их подсказки имеют краткосрочный эффект для человека, а не пролонгированный. Кроме того, ИИ не сможет заменить специалиста в premium-сегменте, где для клиентов важен эксклюзив как в продукте, так и в общении с компанией",- добавила она. Преимущество человека в том, подчеркнула Тупикина, что он может творить, создавать что-то новое, чего ранее не было, а также обладает такими качествами, как ответственность и чувство морали. "То есть человек, в отличие от ИИ, не сухо опирается на какие-то факторы и нормативы, а проявляет свои уникальные качества. И именно это делает результат труда человека более ценным в будущем, когда, например, процессы написания книг и картин будут автоматизированными. Кроме того, повышается спрос на умение взаимодействовать с ИИ, то есть если сотрудник будет обладать навыками работы с нейросетями, то это, во многом повысит его спрос на рынке труда", - заключила она.

