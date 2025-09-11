Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 11.09.2025 (обновлено: 14:30 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/sanktsii-2041197030.html
В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России
В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России - РИА Новости, 11.09.2025
В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России
Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:06:00+03:00
2025-09-11T14:30:00+03:00
еврокомиссия
россия
в мире
сша
евросоюз
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он.Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250910/es-2040981419.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, россия, в мире, сша, евросоюз, москва
Еврокомиссия, Россия, В мире, США, Евросоюз, Москва
В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России

В Еврокомиссии продолжаются обсуждения 19-го пакета санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он.
Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
WSJ: ЕС не ограничит закупки нефти и газа в рамках санкций против России
Вчера, 15:29
 
ЕврокомиссияРоссияВ миреСШАЕвросоюзМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала