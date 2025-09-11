В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России
В Еврокомиссии продолжаются обсуждения 19-го пакета санкций против России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он.
Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.