https://ria.ru/20250911/sanktsii-2041197030.html

В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России

В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России - РИА Новости, 11.09.2025

В ЕК заявили, что еще рано раскрывать детали новых санкций против России

Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:06:00+03:00

2025-09-11T14:06:00+03:00

2025-09-11T14:30:00+03:00

еврокомиссия

россия

в мире

сша

евросоюз

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Пока "слишком рано" раскрывать детали 19-го пакета санкций против России, обсуждения продолжаются, в том числе с США, заявил на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Пока еще слишком рано давать какие-либо подробности и сроки насчёт 19-го пакета санкций против России… Встречи между ЕС и США очень важны, поскольку они позволяют координировать действия ЕС с международными партнерами. Содержание этих встреч не может быть раскрыто. Но мы движемся вперед, продолжаются дискуссии с международными партнерами, включая США, по продвижению этой темы", - сказал он.Портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов во вторник объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Президент РФ Владимир Путин уточнял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250910/es-2040981419.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврокомиссия, россия, в мире, сша, евросоюз, москва