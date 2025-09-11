https://ria.ru/20250911/sammit-2041161424.html

Лидеры арабских и исламских стран обсудят удары Израиля по Катару

2025-09-11T12:19:00+03:00

ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Экстренный саммит с участием лидеров арабских и исламских государств для обсуждения израильских авиаударов по Катару пройдет в Дохе 14-15 сентября, перед ним состоится встреча глав МИД этих стран, говорится в поступившем РИА Новости сообщении Катарского агентства новостей QNA. "Государство Катар проведет подготовительную встречу министров иностранных дел к экстренному арабо-исламскому саммиту в воскресенье, 14 сентября. После этого 14-15 сентября пройдёт арабо-исламский саммит для обсуждения нападения Израиля на государство Катар", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице.ю, но Катар опроверг эту информацию. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило о гибели одного и ранении нескольких сотрудников сил внутренней безопасности во время ударов. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.-0-

