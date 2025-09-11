Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта - РИА Новости, 11.09.2025
11:43 11.09.2025
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта
в мире
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в комментарии РИА Новости, что завершение украинского конфликта возможно, если Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария своего дальнейшего будущего. "Завершение возможно только тогда, когда Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос своего видения пути завершения украинского конфликта. По его словам, Херсонская область должна жить под мирным небом, но это возможно только с надежной границей, сильной армией и отсутствием вражеской пропаганды у ее границ. "Нам нужны стратегическая защита, восстановление экономики и воспитание молодежи на правде, а не на фейках Киева", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
в мире, херсонская область, россия, украина, владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Владимир Сальдо
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта

Сальдо: завершение конфликта возможно, если Украина откажется от милитаризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в комментарии РИА Новости, что завершение украинского конфликта возможно, если Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария своего дальнейшего будущего.
"Завершение возможно только тогда, когда Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос своего видения пути завершения украинского конфликта.
По его словам, Херсонская область должна жить под мирным небом, но это возможно только с надежной границей, сильной армией и отсутствием вражеской пропаганды у ее границ.
"Нам нужны стратегическая защита, восстановление экономики и воспитание молодежи на правде, а не на фейках Киева", - добавил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Сальдо оценил сроки освобождения Херсона
17 ноября 2024, 06:02
 
