https://ria.ru/20250911/saldo-2041149030.html
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта - РИА Новости, 11.09.2025
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в комментарии РИА Новости, что завершение украинского конфликта возможно, если Украина окончательно... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:43:00+03:00
2025-09-11T11:43:00+03:00
2025-09-11T11:43:00+03:00
в мире
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_0:121:3210:1927_1920x0_80_0_0_a76c61d4f515d97c59b5b0604d6ec910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в комментарии РИА Новости, что завершение украинского конфликта возможно, если Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария своего дальнейшего будущего. "Завершение возможно только тогда, когда Украина окончательно откажется от милитаризма и западного сценария", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос своего видения пути завершения украинского конфликта. По его словам, Херсонская область должна жить под мирным небом, но это возможно только с надежной границей, сильной армией и отсутствием вражеской пропаганды у ее границ. "Нам нужны стратегическая защита, восстановление экономики и воспитание молодежи на правде, а не на фейках Киева", - добавил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039583349_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4d7780f25726c96eda533982431bd9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, украина, владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Владимир Сальдо
Сальдо назвал условие для завершения украинского конфликта
Сальдо: завершение конфликта возможно, если Украина откажется от милитаризма