https://ria.ru/20250911/rubl-2041079087.html

Финансист назвал причину резкого падения рубля

Финансист назвал причину резкого падения рубля - РИА Новости, 11.09.2025

Финансист назвал причину резкого падения рубля

С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T02:15:00+03:00

2025-09-11T02:15:00+03:00

2025-09-11T05:29:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

рубль

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

финансовый университет при правительстве рф

михаил хачатурян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, все дело в сезонном сокращении денежного притока от экспорта при росте спроса на валюту со стороны банков, а также снижении ключевой ставки, которое делает менее выгодными валютные спекуляции.Дальнейшее зависит, в том числе, от решения ЦБ по ставке. Если ее снизят не более чем на 1-1,5 п.п, курс сохранится на отметках 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро.“В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро”, — считает финансист.Возвращение к обязательной продаже валютной выручки возможно, лишь если курс приблизится к январским отметкам в 102-105 рублей за доллар, заключил Хачатурян.

https://ria.ru/20250905/rubl-2039800129.html

https://ria.ru/20250901/valyuta-2038594735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, россия, финансовый университет при правительстве рф, михаил хачатурян