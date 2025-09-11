https://ria.ru/20250911/rubl-2041079087.html
Финансист назвал причину резкого падения рубля
Финансист назвал причину резкого падения рубля - РИА Новости, 11.09.2025
Финансист назвал причину резкого падения рубля
С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T02:15:00+03:00
2025-09-11T02:15:00+03:00
2025-09-11T05:29:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
финансовый университет при правительстве рф
михаил хачатурян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, все дело в сезонном сокращении денежного притока от экспорта при росте спроса на валюту со стороны банков, а также снижении ключевой ставки, которое делает менее выгодными валютные спекуляции.Дальнейшее зависит, в том числе, от решения ЦБ по ставке. Если ее снизят не более чем на 1-1,5 п.п, курс сохранится на отметках 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро.“В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро”, — считает финансист.Возвращение к обязательной продаже валютной выручки возможно, лишь если курс приблизится к январским отметкам в 102-105 рублей за доллар, заключил Хачатурян.
https://ria.ru/20250905/rubl-2039800129.html
https://ria.ru/20250901/valyuta-2038594735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_34e81d581f36982e94b0d7a446a753ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, россия, финансовый университет при правительстве рф, михаил хачатурян
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Финансовый университет при Правительстве РФ, Михаил Хачатурян
Финансист назвал причину резкого падения рубля
Финансист Хачатурян объяснил падение рубля сокращением притока денег от экспорта