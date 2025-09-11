Финансист назвал причину резкого падения рубля

Рейтинг@Mail.ru
02:15 11.09.2025 (обновлено: 05:29 11.09.2025)
С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, все дело в сезонном сокращении денежного притока от экспорта при росте спроса на валюту со стороны банков, а также снижении ключевой ставки, которое делает менее выгодными валютные спекуляции.Дальнейшее зависит, в том числе, от решения ЦБ по ставке. Если ее снизят не более чем на 1-1,5 п.п, курс сохранится на отметках 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро.“В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро”, — считает финансист.Возвращение к обязательной продаже валютной выручки возможно, лишь если курс приблизится к январским отметкам в 102-105 рублей за доллар, заключил Хачатурян.
экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, россия, финансовый университет при правительстве рф, михаил хачатурян
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Финансовый университет при Правительстве РФ, Михаил Хачатурян
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С чем связано резкое ослабление рубля в начале сентября и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
По его словам, все дело в сезонном сокращении денежного притока от экспорта при росте спроса на валюту со стороны банков, а также снижении ключевой ставки, которое делает менее выгодными валютные спекуляции.
Дальнейшее зависит, в том числе, от решения ЦБ по ставке. Если ее снизят не более чем на 1-1,5 п.п, курс сохранится на отметках 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро.
“В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро”, — считает финансист.
Возвращение к обязательной продаже валютной выручки возможно, лишь если курс приблизится к январским отметкам в 102-105 рублей за доллар, заключил Хачатурян.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияФинансовый университет при Правительстве РФМихаил Хачатурян
 
 
